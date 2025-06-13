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娛樂 最新消息

侯佩岑《浪姐》奪冠遭出征 挨轟划水親上火線回應了

侯佩岑遭質疑划水卻奪冠。（組合照，翻攝自微博）侯佩岑遭質疑划水卻奪冠。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《乘風2025》（浪姐6）在7日晚間總決賽中，侯佩岑組奪得舞台第一，然而表現卻引發兩極討論，被批評「划水」搶C位，與隊友實力落差明顯，但也有不少粉絲力挺，認為她已盡力，「能進步到這樣已經很了不起」。對此，侯佩岑也首度公開回應。

侯佩岑帶領宋妍霏、VaVa、羅予彤、曹穎登場演出《十面埋伏》，化身氣勢十足的女戰士，融合中國風、戲腔與Rap等多元元素，成功拿下全場最高分853分，力壓王珞丹組《廬州月》、吳宣儀組《看我72變》與李晟組《蒙娜麗莎》，儘管獲得高分，網友反倒為最低分的《蒙娜麗莎》叫屈，認為李晟組被低估，「表情管理失控」的反應也被捕捉上熱搜。

相關新聞：侯佩岑慘遭隊友背刺！《浪姐6》爆內鬨被暗諷「直女媽寶」

相較之下，《廬州月》雖排名第2，卻因被抓包「對嘴」、「全閉麥」遭到批評，最爆笑花絮則來自現場應援出包，有粉絲高舉寫著「VaVa」的燈牌卻不慎拿反，變成「AV」，網友笑稱：「這誰敢唸出來」、「要不是直播早剪掉」。

侯佩岑賽後首度回應「划水說」，坦言跳舞實力的確不如他人，且上場前非常緊張，「可能我自己的跳舞能力確實不足，就上台還是非常的緊張，齊舞部分真的沒跳齊，但划水這個東西不存在我的腦子裡。」認為自己非常尊重這個舞台。

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