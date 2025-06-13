孫翠鳳為歌仔戲黑化嚇傻眾人 遭女兒認是「缺席的媽媽」

孫翠鳳透露，曾為了打破俊臉小生框架，為歌仔戲「變臉」嚇傻眾人。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《TVBS看板人物》日前邀請到明華園首席台柱孫翠鳳，與她接班的女兒、現任明華園總園執行長陳昭賢，母女檔一同接受主持人方念華專訪。訪談中孫翠鳳提到，明華園創立已近百年，目前共有五代成員同台演出，而自己雖身為指標性代表人物，但頭銜對她來說並不重要，「我只想著怎麼樣在舞台上再超越，成為每個時代不同的孫翠鳳。」

主持人方念華好奇詢問孫翠鳳，在她演過的眾多男性角色之中，哪一個最令她印象深刻？她毫不遲疑地提起《蓬萊大仙》，那是她第一次演小生，當時原訂的男主角因塞車無法及時抵達，她幾乎是臨危受命的狀態下直接登台，「其實那時候我還沒準備好，演了之後，才知道自己有很多基本身段是不足的。」

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而另一個極具突破性的角色則是《獅子王》，孫翠鳳打破觀眾對小生「俊臉」的傳統期待，首度以漸進式勾臉，呈現角色從正到邪的黑化過程。即便導演與丈夫一度極力反對，擔心觀眾無法接受，不過孫翠鳳仍然忠於角色，希望能夠嘗試看看，「如果我都沒有嘗試，我怎麼知道觀眾買不買單？」

《TVBS看板人物》日前邀請到孫翠鳳及其女兒陳昭賢。（TVBS提供）

訪談尾聲，陳昭賢也真情流露地談起母親。她坦言母親長年投入舞台工作，常常錯過家庭時光，「她確實是個缺席的媽媽，但我看得出來，她會在最疲憊的時候，用盡最後一絲力氣給我們滿滿的愛。」話才剛說完，孫翠鳳立刻幽默反擊：「『拋夫棄子』，妳就是要講這句話！」母女間你來我往的趣味鬥嘴，也讓彼此深厚的情感展露無遺。

最後，陳昭賢也感性地說，雖然未來歌仔戲面臨式微壓力，在整個大環境恐將更加艱辛，她仍願意接棒承擔，「因為我很愛我的父母，我會努力把它承接得更好，讓事業可以得以延續。」這番真誠又動人的話語也令主持人方念華為之動容，直喊「這是今天帶給我的最大感動！」

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