愛莉莎莎收入曾歸零「繳不出房貸」！靠團購翻身破億：比業配賺更多

愛莉莎莎（圖）作客黃大米Podcast節目。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅愛莉莎莎2021年因推廣「肝膽排石法」與YouTuber醫師蒼藍鴿槓上，風波一發不可收拾，讓她原本如日中天的事業瞬間跌入谷底，她近日做客作家黃大米的Podcast節目中坦言，當時收入歸零、房貸繳不出來，廠商連環取消合作，有人甚至要求賠償，她直言：「那段時間真的被打趴，連走下樓買早餐都沒勇氣。」

當年外界普遍不看好愛莉莎莎能東山再起，她也坦言：「我本來不想做團購，不想商業感太重」，但在現實壓力下，她只好硬著頭皮嘗試。沒想到這一試竟打開新世界大門，團購不僅帶來可觀收入，更徹底翻轉她的品牌定位，愛莉莎莎直言：「最高一檔團購業績超過2000萬，比業配還賺更多！」

請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎更指出，這一切的轉機，都是從谷底才開始看見，「如果當時沒有歸零，我可能還躺在舒適圈繼續接業配。」她也強調自己從未動念放棄，「順境會讓人產生路徑依賴，但我真的沒想過不做這一行。」2023年更推出自媒體線上課程，挾帶龐大粉絲信任感，創下破億業績，吸金力驚人。

出身書香世家的愛莉莎莎，其實曾不被父母理解，「我爸是教授、媽是心理師，一開始對我做YouTuber這件事很排斥。」她說父母從小嚴格管教，但也無法阻止她追夢，「直到我推出知識型課程，讓他們看見價值後，才終於說出口：以我為榮。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法