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「小倩」升格女神老闆 員工親曝王祖賢真實面

因拍攝電影《倩女幽魂》飾演聶小倩走紅的王祖賢，是許多人心中永遠的女神。（翻攝自百度百科）因拍攝電影《倩女幽魂》飾演聶小倩走紅的王祖賢，是許多人心中永遠的女神。（翻攝自百度百科）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因拍攝電影《倩女幽魂》飾演聶小倩走紅的王祖賢，清純溫柔的模樣贏得「永遠的玉女」稱號，更紅遍華人地區，2004年之後王祖賢選擇息影，逐漸淡出演藝圈。王祖賢更在加拿大溫哥華開設的艾灸館，近日她的員工上網發文，透露女神老闆私下的真實面貌。

王祖賢息影後定居加拿大，並在當地開設艾灸館。（翻攝自IG）王祖賢息影後定居加拿大，並在當地開設艾灸館。（翻攝自IG）

58歲的王祖賢曾是風靡亞洲的女神，如今她走入人生的下一個階段，成為艾炙館老闆娘，拋去繁華，專心於靈性修行、潛心學佛、探索內在富足。近日，一位在王祖賢艾灸館工作的員工在網路上發文，表示自己從來沒有想過能跟大銀幕上的知名女星一起工作，而且剛入職場時，受到王祖賢很多照顧，發現她是一個真摯、親切的人，更認為王祖賢不只是「女神明星」更是「女神老闆」。

王祖賢店內員工曬出合照，並透露王祖賢斯ˇ底下真實的一面。（翻攝自小紅書）王祖賢店內員工曬出合照，並透露王祖賢斯ˇ底下真實的一面。（翻攝自小紅書）

親切的王祖賢也與這位員工合照，照片中的王祖賢身穿樸素的棉麻上衣搭配寬鬆白色褲子，即使戴著口罩也能讓人感受到她帶來的寧靜與超然氣質。王祖賢的員工說，原本還以為老闆娘是明星，像是在雲端的存在，沒想到，實際上，她竟在艾灸館親自打理每個細節，說話語調也相當溫柔，給出的建議也相當專業，甚至會為了微小細節，加班到深夜，沒做到完美就不休息。

艾灸館開幕時，王祖賢還親自拍攝影片宣傳。（翻攝自微博）艾灸館開幕時，王祖賢還親自拍攝影片宣傳。（翻攝自微博）

如今的王祖賢每日早上6點便開始她的一天，細心檢查每一段艾絨燃燒的狀況，確保上門的客人都能感到溫和與舒適。用行動說明什麼是把「專業」和「慈悲」融入日常生活，更大讚自己的「女神老闆」是一位真正的生活詩人。

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