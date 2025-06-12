黑人性感影后荷莉貝瑞自爆 「性生活大挫敗」

史上第一位黑人奧斯卡影后荷莉貝瑞曾經為更年期所困惑。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕奧斯卡影史上第一位黑人影后荷莉貝瑞（Halle Berry）向來充滿魅力，性感動人，她只要登上紅毯，永遠都是最美的「嬌」點，不過，近日她也坦承自己「性生活大挫敗」。

相關新聞：AKB前成員前田敦子臉紅了 6歲兒積極向路人宣傳媽

請繼續往下閱讀...

日前在一場女性健康研討會上，荷莉貝瑞直言自己過去知識不足，甚至不知道有更年期，當性生活出現問題時，她還曾經為此感到痛苦、害怕。

荷莉貝瑞更年期時，無法享受魚水之歡，曾經感到非常害怕。（歐新社）

荷莉貝瑞說：「54歲的時候，我根本不知道自己已經進入更年期，先前看醫生的時候，都沒有人提過。大家不要笑我，當時我還不切實際的認為自己可以跳更年期」讓她更痛苦的是床笫之事，她一度以為再也無法享受跟伴侶美妙的性生活，當她和另一半行房時，曾經因為出血感到害怕，導致原本「性」致勃勃的兩人，都非常沮喪。荷莉貝瑞更擔心自己再也無法享受魚水之歡，更擔心自己會失去身上美好的女性特質。

相關新聞：「殺很大」郭書瑤現身北檢 曾為惡鄰事件深自反省

還好，荷莉貝瑞最後獲得正確的健康知識，有過這次經驗之後，她發自肺腑的強調：「勇敢談論它、大聲說出來、不要感到羞恥，更年期需要被討論，我和我們的伴侶、老闆、孩子都能談談這件事，要意識到更年期的存在，並注意到大家以興忽視更年期問題太久、太久。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法