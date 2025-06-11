失戀婚變絕不傷害自己 徐若瑄靠這招挺過逆境低潮

戴愛玲、徐若瑄暢談感情事。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕徐若瑄力挺好友戴愛玲，錄製網路節目《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，女神認為愛自己是一種能力，分享成長於單親家庭，媽媽樂觀又充滿愛，也讓她從小就懂得珍惜自己，「即使失戀，也不會因此傷害自己。」

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歷經婚變低潮，感情路上徐若瑄坦言也曾經崩潰，「我會邊哭邊唱歌，把情緒吼出來，問題還是得解決。」甚至現場大方示範自己的「獅吼紓壓法」，讓戴愛玲大開眼界，忍不住笑稱：「其實妳也是鐵肺耶。」

徐若瑄（中）錄製戴愛玲、小賴主持的節目。（華納音樂提供）

至於若不當藝人會想做什麼工作？戴愛玲笑說：「我們原住民家家戶戶都有卡拉OK，我其實很想開投幣式卡拉OK店！」徐若瑄則是自認開車技術不錯，18歲的時候就考到駕照，還搬過65次家，「我可以開搬家公司，大家可以放心交給我整理，也能當司機！」《Dr.愛玲啊的愛情診療室》每週三晚間9點於《八大電視娛樂百分百》YouTube頻道上線。

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