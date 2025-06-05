徐若瑄新加坡遇50年大淹水！轉頭買彩券中獎了…金額曝光

徐若瑄今天出席口腔保養品牌記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄今天出席口腔保養品牌記者會，提到兒子最近才接觸到台灣的牙粉，「新加坡人不用牙粉，所以他很好奇，用了之後很喜歡。」就讀小學四年級的兒子，最近也會向她要求要買手機，她說自己還在「撐」，希望能拖到兒子國中二年級再給他手機。

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她為品牌打造了新歌《我的獨白》，呼籲大家每天留一點me time給自己，用一首歌的時間把手機放下，感嘆網路發達後，大家的工作量越來越忙大，「現在誰會記電話號碼？如果沒有網路，我只能背得起來我媽和我姐的電話。」突然很懷念可以背大家電話號碼的時代。

至於自己的me time都會做些什麼？她透露，「自從我代言後，每天刷牙都有儀式感。」最近因為投入做音樂，忙完工作就很想回家彈吉他與鋼琴。

徐若瑄今天出席口腔保養品牌記者會。（記者胡舜翔攝）

日前她過五十歲生日，買了一台七人座的休旅車送給自己，去年她在新加坡出門幫兒子買鼎泰豐，卻在半路遇到暴雨，親眼看著水越淹越高，差一點淹到自己的車門，受到不小的驚嚇，「那天之後我就告訴我自己，我要買高的休旅車。」事後才知道自己經過是的低窪區，過去也曾經淹過大水，「五十年後的第一次，就被我遇到了。」

她還透露自己運氣很好，「那天剛好身邊有一個姐妹，她叫我付她十四塊新幣，因為她買了一張彩券，又說『遇水則發』，結果我們真的中了一萬多元。」

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