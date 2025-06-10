郭書瑤遭控惡鄰反提告！明星有人纏官司「有人當神隊友」

郭書瑤遭控惡鄰居後，反提告管委會違反個資法。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈中有人被告成了壞鄰居，補教名師高國華前妻蔡郁璇因深夜喧嘩，月初遭法院認定擾鄰；如今郭書瑤因不滿爆出積欠一年管理費，被曝光撕毀公告的畫面後，反提告指控管委會違反個資法。不過，演藝圈卻也有藝人的暖心因此當上了社區神隊友。

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一名網友日前分享自己在考慮與藝人住同一棟樓的掙扎，引來許多過來人現身說法，「看過葉民志跟我家在同一個社區，又同一棟樓，本人真的超級親切 」、「我親戚的鄰居剛好是曾沛慈，她說沛慈超親切，還會送代言品給她」、「家中長輩有遇過張惠妹，她有送給住戶演唱會門票和專輯」。

張孝全被網友大讚有禮親切。（資料照，記者胡舜翔攝）

此外，還有人大讚張孝全與家人低調現身民生社區，有禮親切令人驚艷；藍正龍也被形容為「親切但寡言」的好鄰居。不過，名人鄰居也並非全無爭議，有網友指出藝人被狗仔跟拍或涉入事件時，整棟社區難免受到波及，直指林志玲的住處曾被媒體曝光地點，為避免擾民，她的團隊還送出手寫卡片和小禮物向社區致歉，是十足的好鄰居無誤。

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