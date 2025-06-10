杜汶澤婚姻生日雙慶！林昶佐夫妻同歡「Doris腦罕病現況曝光」

田蕊妮（右）與杜汶澤定居台灣4年，迎來結婚20週年紀念日。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕港星杜汶澤來台定居後於2022年順利取得中華民國身分證後正式成為「正港台灣人」，今年迎來53歲生日的他，在這段期間與妻子田蕊妮迎來結婚滿20週年，夫妻倆相知相守的感情也成為焦點，台灣摯友、新任駐芬蘭大使林昶佐與對外證實罹患腦部罕病的愛妻「Doris」葉湘怡也與他聚餐慶生。

杜汶澤慶生宴上，愛妻田蕊妮、林昶佐與Doris夫妻、苗博雅等台灣摯友們齊聚。（翻攝自臉書）

杜汶澤生日聚會上，與苗博雅、林昶佐等人把酒言歡，他幽默寫下：「生日的意義在於，大家找個藉口一起吃飯！」照片中也可見Doris難得以淡妝現身，短髮俏麗、氣色不俗，讓人關注她罕病公開後的近況。這對曾因病消息牽動人心的夫妻，如今能一同出席好友聚會，也讓不少粉絲直呼「看見希望」、「真情最動人」。

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此外，田蕊妮於7日在社群發文，娓娓道出與杜汶澤走過20年的心路歷程，她坦言曾對「包容」這個詞感到負面，「我本來好好的，為何結婚以後就要忍？」但隨著時間過去，她逐漸體會到「包容不是忍讓，而是從容地接受彼此生命中的樣貌」，這段走過風雨的婚姻，最終讓她深刻明白「一切的放下都皆因愛」，溫柔文字感動無數網友。

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