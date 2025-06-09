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田中圭比永野芽郁幸運 爆不倫戀傳很快能復出

田中圭（左）與永野芽郁爆出不倫戀，重創雙方演藝事業。（翻攝自X）田中圭（左）與永野芽郁爆出不倫戀，重創雙方演藝事業。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁4月底被踢爆與年長15歲已婚男星田中圭搞不倫，又與韓星金武俊密會，雖然3人否認緋聞，但永野清純形象瞬速崩壞，10個代言廣告遭撤，她亦宣布辭演大河劇《豐臣兄弟》，田中圭動向也受關注。

最新日媒爆料，田中圭原訂明（10）日開拍東映懸疑電影新作，因受不倫報導影響，在拍攝之前，他已主動辭演，知情者說，田中飾演是重要角色，電影被迫延期開拍，日前才敲定其角色由成宮寬貴頂替，據悉，成宮寬貴曾與此片導演合作，深受信賴。

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另有平面媒體掌握八卦消息，指田中圭很快就能復出，「田中先生在業界的好感度非常高，所以復出可能會很快。」

至於永野芽郁，她手握10個代言廣告遭撤，她也宣布辭演大河劇《豐臣兄弟》，今有指她將參演Netflix大製作，知情者表示：「順利的話今年應該就能開拍了，這可是她的『回歸』之作。」據悉，因3人拒絕承認不倫戀，所以開拍會按照計劃繼續下去。

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