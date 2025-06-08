「冠軍男團」F.F.O現身快閃活動 驚喜寵粉掀暴動

新生代冠軍男團F.F.O擔任保養品牌快閃活動一日店長。（MEDIPEEL提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代冠軍男團F.F.O近日現身韓國保養品牌MEDIPEEL美蒂菲在台舉辦的首次快閃活動，擔任一日店長與粉絲近距離互動，掀起現場一波熱潮。成員一登場即引來粉絲熱情歡呼，活動現場擠滿支持者，氣氛火熱。

F.F.O一向形象陽光、膚況亮眼，現身分享日常保養心得與幕後工作日常，更不藏私談起長時間拍攝、上妝所帶來的肌膚挑戰，引起不少現場粉絲共鳴。有粉絲表示：「真的覺得他們皮膚好到不科學！想知道他們到底怎麼保養的！」'

請繼續往下閱讀...

相關新聞：27歲頂流「鈔」能力 王一博官宣第10個服飾代言

勝銘、小新和加藤琉士平常會幫臉部去角質，若沒有清潔乾淨，就會使用去角質霜，加強清潔；彥旭和至琦說：去角質霜可以淨化毛孔、幫角質做護理，質地很柔軟，可以減少跟皮膚接觸時的過渡的摩擦。

上百位粉絲擠爆活動現場，只為與一日店長新生代冠軍男團F.F.O近距離互動。（MEDIPEEL提供）

活動中，團員們也親切與粉絲合影、簽名，現場宛如一場小型見面會。除了有趣的互動環節，F.F.O成員不時展現貼心一面，不僅主動與粉絲聊天，還笑說「看到大家來真的很感動，謝謝今天願意來跟我們一起共度這個午後。」這場快閃活動不僅讓品牌打出在台首場聲勢，也讓F.F.O展現高人氣。品牌方表示，很榮幸與F.F.O合作，期望藉此讓更多年輕族群關注肌膚健康與日常保養的重要性。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法