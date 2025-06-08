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27歲頂流「鈔」能力 王一博官宣第10個服飾代言

27歲頂流「鈔」能力 王一博官宣第10個服飾代言行走的活廣告王一博官宣代言挪威百年戶外品牌Helly Hansen。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲「鈔」強頂流王一博打破中國內娛紀錄，官宣第10個服飾類代言，成為挪威百年戶外品牌Helly Hansen（海麗漢森）的全球代言人。為呈現「視野之外，向遠而生」的主題，王一博在挪威海域拍攝的廣告中解鎖新技能--駕駛帆船，選在「世界海洋日」官宣，展現他駕馭風浪的探索者形象，呼應他「突破邊界」的個人特質。

王一博在紀錄片《探索新境》曾多次穿戴Helly Hansen單品。（翻攝自微博）王一博在紀錄片《探索新境》曾多次穿戴Helly Hansen單品。（翻攝自微博）

王一博熱愛戶外探險。（翻攝自微博）王一博熱愛戶外探險。（翻攝自微博）

Helly Hansen以專業航海、滑雪裝備著稱，去年王一博在他發起的紀錄片《探索新境》曾多次穿著該品牌，挑戰攻頂雪山，造成觀眾熱搜搶購到斷貨，驚人帶貨能力令人驚嘆。而在合作預熱期的話題「王一博HH全球品牌代言人」，單日的閱讀量就超過8億，果真人氣超強。

王一博是優雅迷人的香家貴公子。（翻攝自微博）王一博是優雅迷人的香家貴公子。（翻攝自微博）

王一博是代言品牌Evisu的簽約賽車手，初登場就飆出數一數二的佳績。（翻攝自微博）王一博是代言品牌Evisu的簽約賽車手，初登場就飆出數一數二的佳績。（翻攝自微博）

王一博是駕馭風浪的探索者，也是帥氣的香家貴公子，更是代言品牌Evisu的簽約賽車手，目前代言的10個服裝品牌涵蓋高奢、運動、潮流、休閒、戶外和國民品牌等多個賽道，高奢和輕奢品牌有香奈兒（全球品牌大使）、Loewe 、Jimmy Choo、Lacoste。潮流和運動品牌有安踏、Evisu。國民品牌則有鴨鴨羽絨衣、蕉內、真維斯。

王一博在世界海洋日官宣新代言，展現駕馭風浪的探索者形象。（翻攝自微博）王一博在世界海洋日官宣新代言，展現駕馭風浪的探索者形象。（翻攝自微博）

最新代言Helly Hansen非常符合王一博力行「跨界破界闖世界」的態度，從男團成員、演戲、街舞隊長到紀錄片發起人、職業賽車手，不斷挑戰自我的他在廣告中坦露心聲︰「人為什麼總是嚮往去到更遠處？為了純粹地去擁抱自由，尋找新的方向。」

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