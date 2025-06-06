被問「有無關心孟耿如」 閨密當場愣住吐9字...眾人傻眼

〔記者李紹綾／台北報導〕黃子佼涉嫌違反兒少性剝削防制條例，遭檢察官起訴，近日傳出他與孟耿如已辦妥離婚手續，結束5年婚姻。楊晴昨（5日）出席文化部首次攜手台灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，宣傳影集《舊金山美容院》，被問有無關心閨密孟耿如，她當場愣了一下，之後竟答非所問說：「我最近都追著太陽跑！」

《同樓散策》劇組周美豫（左起）、演員林奕嵐、施柏宇。（記者陳奕全攝）

楊晴不願多談閨密孟耿如，她扯開話題表示，最近都追著太陽跑，「每天都在海邊、潛水，我也是專注在自己的生活上，7月還想再去考進階的潛水執照。」此回應讓眾人超傻眼。她和章廣辰、連晨翔聯手演繹復仇為基調的家庭生活劇《舊金山美容院》。章廣辰造型頹廢，上台時連自己演什麼都忘記，受訪時自嘲「喝太多酒，睡比較晚」，也說想起角色是早餐店的富二代，跟連晨翔在理念上有衝突。

請繼續往下閱讀...

《舊金山美容院》劇組導演杜政哲、演員連晨翔、章廣辰、楊晴、檢場、蔣偉文出席。（記者陳奕全攝）

林奕嵐、施柏宇合作《同棲散策》，兩人飾演一對30歲的夫妻，透露有些挑戰道德觀念的大尺度橋段，該劇由林依晨、言承旭主演，林依晨日前宣布懷第二胎，孕期已進入7個月，同門師妹林奕嵐曝，前幾個月有在公司春酒見到懷孕的師姐，她大讚：「她的狀態非常好。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法