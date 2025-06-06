GD復合李周妍？緋聞傳8年曾爆5次戀情 公司終於回應了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天王「GD」G-Dragon先前才否認與TWICE Sana的戀情，今天（6日）又透過經紀公司否認與前After School成員李周妍交往，徹底切割。

網友當柯南，透過照片推測兩人已經復合。（翻攝自IG）

GD與李珠妍被爆出5次戀情，第一次是在2017年，最受注目的一次是在2018年被《Dispatch》爆料濟州島密會4天3夜，不過GD態度始終如一，沒有承認也沒有否認，李周妍立場也一樣。沒想到GD公司此次罕見發文澄清，韓媒也以「GD終於開口」為標題報導，或許也與GD從YG換成Galaxy Corporation有關。

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為什麼這次又爆出緋聞？原來是李周妍發出的自拍照，不但背景被質疑與GD家相同，懷裡的貓咪更被猜測正是GD的愛貓，這樣充滿暗示性的照片引來網友討論。畢竟兩人已經不是第一次傳緋聞，難免將其聯想在一起，不過對此，GD所屬的經紀公司Galaxy Corporation表示，對於近期不斷傳出GD與李周妍的戀愛消息，公司在此澄清，這些傳聞並不屬實。

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