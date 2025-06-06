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李珠垠婚後想當農夫！拒球場公開求婚：拜託不要

李珠垠稱如果被公開求婚，會感到非常害羞。（翻攝自YouTube）李珠垠稱如果被公開求婚，會感到非常害羞。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神李珠垠登上MLB頻道，接受CNBLUE鼓手姜敏赫的二選一採訪，表示比起在滿場球迷前面被求婚，更想要私下被求婚就好，「因為這樣會感到很害羞」。

李珠垠拜託不要公開求婚。（翻攝自YouTube）李珠垠拜託不要公開求婚。（翻攝自YouTube）

李珠垠目前除了是富邦Angel的啦啦隊成員之外，現在也是韓國LG雙子啦啦隊員。最近她登上MLB頻道受訪，被問到想要在大聯盟世界大賽開球，還是當啦啦隊，李珠垠選擇跳啦啦隊，原因是時間比較長；想要和有名的棒球選手一起跳COVER舞蹈而獲得十億觀看次數，還是在世界大賽上SOLO演出，李珠垠選擇前者，流量似乎還是最重要。

李珠垠稱想要到釜山鄉下當農夫。（翻攝自YouTube）李珠垠稱想要到釜山鄉下當農夫。（翻攝自YouTube）

如果是浪漫電影主角的話，想要在大聯盟球場、於滿場觀眾前被求婚，還是想要私下被求婚就好，李珠垠選擇後者，直言感覺被公開求婚會超害羞，「拜託不要這樣！」如果從紐約、洛杉磯當中選擇，她會希望在洛杉磯度過餘生，不過出身慶尚南道昌原的李珠垠，透露其實夢想是當農夫，「結婚之後就到釜山的鄉下。」

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