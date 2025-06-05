范冰冰「親善大使」影響力大 昔挨批：和馬六甲沾不上關係

馬來西亞馬六甲州委任范冰冰當旅遊親善大使。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕范冰冰自2018年曾捲入逃稅風波，慘遭中國封殺，實際上，她在海外影響力不減反增。去年，范冰冰擔任「馬六甲旅遊年親善大使」，適逢擔任大使一週年，還獲馬六甲洲特別嘉獎，大讚她在兩地交流有卓越貢獻。

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港媒報導，去年中國遊客赴馬來西亞遊客人數較2023年狂增46萬人次，馬六甲代表特地來到香港替范冰冰舉行表彰儀式，還頒發證書、感謝信，肯定她的影響力。

馬六甲方面派人赴港替范冰冰送上感謝信。（翻攝自微博）

早在馬六甲州政府宣布由范冰冰當旅遊親善大使時，就引來馬國民眾褒貶不一的評價，多數人認為她和馬六甲沾不上關係，不過當時她的經紀人則指出，范冰冰在6月中於微信的搜索次數爆增，搜尋「范冰冰」的次數多達7億。

事實上，范冰冰和馬國並非毫無關係，去年10月，她和電影《五月雪》馬來西亞導演張吉安合作新片《地母》（暫譯，Mother Bhumi），在片中化身農婦，以福建話、馬來話等詮釋角色，有望今年在國際影展上曝光全新面貌。

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