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娛樂 最新消息

張柏芝重提陳冠希艷照風波 多年後鬆口認：我信錯了人

〔記者邱奕欽／台北報導〕張柏芝從18歲就出道，之後曾與謝霆鋒有一段婚姻，爾後與陳冠希因淫照風波重創演藝事業，直到多年後，張柏芝在一次訪談中提到那段往事時，她只用5個字總結「我信錯了人。」

張柏芝（左）鬆口認了當初信錯陳冠希。（資料照，香港成報提供）張柏芝（左）鬆口認了當初信錯陳冠希。（資料照，香港成報提供）

2008年，張柏芝因與陳冠希的私密照外流事件，演藝事業受到重創，形象一夕跌入谷底。她坦言當時剛結束與謝霆鋒的關係，情緒正處低潮，在陳冠希的關懷下逐漸打開心防，被提出拍攝私密寫真的建議時，她選擇相信這段關係，也相信照片不會外流。

未料這個選擇，成了張柏芝人生最大的挫折，風波過後一度無戲可拍，獨自撫養孩子、扛下母職責任，幸而事件主要責任由陳冠希承擔，使她沒有被全面封殺；直到2015年，張柏芝重啟事業，陸續參與各大節目。有了展露頭角的全新契機。

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提到這段往事時，當時張柏芝語氣平淡地說，「傷害到極點了…那個傷害怎麼說，每一個人多堅強也會有…很難去過那一關。」她也為風波以「我信錯了人」5字作為總節。爾後，她憑藉《乘風破浪的姐姐》成功翻紅，如今以堅韌走過傷痛，證明自己能在風暴後重新站穩。

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