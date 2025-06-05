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娛樂 最新消息

《天才衝衝衝》傻大姐張文綺 撂狠話：罩子放亮

女星張文綺罕見在臉書上「講道理」。（翻攝自臉書）女星張文綺罕見在臉書上「講道理」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星張文綺在綜藝節目《天才衝衝衝》當中以「傻大姐」形象走紅，偶爾會透過社群平台抒發心情的張文綺今（5）突然發文，坦言「心有時候真的好累」！有人猜測她是因為長期被酸民攻擊，因此才會po文曝心聲。

張文綺在臉書發文表示：好相處不代表沒脾氣。（翻攝自臉書）張文綺在臉書發文表示：好相處不代表沒脾氣。（翻攝自臉書）

張文綺除了嘆心累之外，還問「多存一點『善念』和『愛』該有多好呢？！」她認為嘴裡多說一些鼓勵、造就、勸勉的話很難嗎？張文綺回頭想想，覺得「如果簡單天下就太平～也不會有網路攻擊或霸凌！對我來說我也是笑笑～」張文綺補充自己只想說「有就是有！沒有就是沒有！」她更直率表示：錯，我道歉；對，我講專業。更加上很多驚嘆號，大喊請尊重～也請自重！！！！！

平日看似傻大姐的張文綺認為「有理罵我，我閉嘴，無理罵我，有所謂」。（翻攝自臉書）平日看似傻大姐的張文綺認為「有理罵我，我閉嘴，無理罵我，有所謂」。（翻攝自臉書）

除此之外，張文綺更加上許多標誌（hashtag）「請眼睛罩子照亮」、「看清楚再說」、「鹹酥雞闆娘不好惹」、「好相處不代表沒脾氣」、「照片不是重點」、「很久沒講心裡話」。

貼文也吸引許多好友暖心留言，嚴立婷表示:「我眼裡只有妳的身材…」；米可白稱讚她：「辣慘了」；吳申梅也說：「太美了！好辣啊」，張文綺本尊也回覆留言：有理罵我，我閉嘴，無理罵我，有所謂。

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