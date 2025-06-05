日本NHK前主播悼念長嶋茂雄 無言以對淚流滿面

日本「棒球先生」長嶋茂雄（前排中）因肺炎過世，享壽89歲。（達志影像）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕讀賣巨人終身名譽監督 「棒球先生」長嶋茂雄傳來過世消息，享壽89歲，震驚日本棒壇。昨（4）日日本NHK前主播青山祐子前往長嶋家中弔唁，一身黑色鏤空服裝透露出悲傷，而她更在靈前淚流滿面，滿是對長嶋茂雄不捨。

青山祐子過去是NHK的主播，擔任《サンデースポーツ》（Sunday Sports）新聞主播，多次採訪長嶋茂雄。（翻攝自X）

青山祐子穿著長袖透視黑色喪服前往長嶋家進行弔唁，她神情嚴肅，停留了1小時40分鐘之後離開，離去時接受記者採訪，她說：「非常感謝大家的幫助，所以我才能好好與長嶋先生告別」，說著說著，青山祐子哽咽，她流下眼淚繼續說：「我無話可說……他看起來非常平靜，就像睡著了。我回憶起他健康的時候，彷彿隨時可以站起來」。

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青山祐子對於長嶋茂雄離世，悲傷到流淚。（翻攝自X）

青山祐子滿臉眼淚說到，「長嶋先生身體稍微健康時，是那麼努力，讓人非常感激。他倒下之後，仍為了支持正在努力康復的人們，還接受了我的採訪，感覺隨時都能重新站起來，想到這裡，真的非常感激」。

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青山祐子過去是NHK的主播，擔任《サンデースポーツ》（Sunday Sports）新聞主播，並於2011年與圈外人結婚，生下第4個孩子之後才離開NHK，之後成為自由工作者。

日職巨人傳奇球星長嶋茂雄因病逝世，享壽89歲。（產經新聞提供）



長嶋茂雄過世消息傳來，當年和他一同打造巨人王朝的王貞治也感到悲傷不已，王貞治心中對於2000年來率領大榮鷹隊迎戰長嶋巨人軍的總冠軍決賽始終無法忘記，王貞治說：「對長嶋先生來說，也許不是什麼特別的是，但對我而言，真的是一場特別且精彩的日本大賽」。

王貞治（左）與長嶋茂雄組成巨人「ON連線」。（產經新聞提供）

長嶋茂雄球員生涯在巨人軍17年累計444轟、1522分打點和3成05打擊率，退役後執掌巨人兵符15季，累積1034勝889敗，並兩度率隊拿下日本一總冠軍。姓氏N字母開頭的長嶋和王貞治當年組成「ON連線」，是巨人1965到1973年間完成9連霸的兩大核心，兩人各自成為監督後在日本大賽的「ON對決」，也讓球迷津津樂道。

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