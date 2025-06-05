晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

愛雅做人進度「怕累怕懷孕」 結婚2年躲老公「裝睡被搖醒」

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅今（5）日出席世界白斑症日擔任公益疾病大使，提到自己曾有嚴重的容貌焦慮，因為皮膚較白，氣溫太冷時皮膚血管會變得明顯，看起來會「花花的」，過去出外景還會因為光過敏起疹子，被導演唸膚況不好等。

愛雅擔任白斑症治療公益大使。（記者胡舜翔攝）愛雅擔任白斑症治療公益大使。（記者胡舜翔攝）

愛雅坦言之前受容貌焦慮所苦，連長痘痘也會擔心，雖然皮膚白但只要膚況有點問題就會很明顯，不過近年她沒再做外景，都以棚內錄影為主，光過敏已經改善許多，而愛狗的她分別養了16歲和10個月的毛孩，直呼養狗很累最近還重感冒、打了很多支點滴，「吃藥完天旋地轉，感冒蠻嚴重的，老公也被我傳染。」

相關新聞

愛雅曝「綠茶閨蜜」專搶別人男友！鬆口圈內線索曝內幕

而她與圈外老公結婚2年，談起做人進度，她坦言有時候會躲老公，裝睡還會被對方搖醒，愛雅說現在重心除了要照顧愛寵，還有事業要兼顧，有時候怕太累也怕懷孕，「現在工作多頭燒，一到日都沒休假，我最享受的就是一個人滑手機沒人管。」不過也甜蜜表示上禮拜與老公才剛「交作業」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中