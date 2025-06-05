愛雅做人進度「怕累怕懷孕」 結婚2年躲老公「裝睡被搖醒」

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅今（5）日出席世界白斑症日擔任公益疾病大使，提到自己曾有嚴重的容貌焦慮，因為皮膚較白，氣溫太冷時皮膚血管會變得明顯，看起來會「花花的」，過去出外景還會因為光過敏起疹子，被導演唸膚況不好等。

愛雅擔任白斑症治療公益大使。（記者胡舜翔攝）

愛雅坦言之前受容貌焦慮所苦，連長痘痘也會擔心，雖然皮膚白但只要膚況有點問題就會很明顯，不過近年她沒再做外景，都以棚內錄影為主，光過敏已經改善許多，而愛狗的她分別養了16歲和10個月的毛孩，直呼養狗很累最近還重感冒、打了很多支點滴，「吃藥完天旋地轉，感冒蠻嚴重的，老公也被我傳染。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞

愛雅曝「綠茶閨蜜」專搶別人男友！鬆口圈內線索曝內幕

而她與圈外老公結婚2年，談起做人進度，她坦言有時候會躲老公，裝睡還會被對方搖醒，愛雅說現在重心除了要照顧愛寵，還有事業要兼顧，有時候怕太累也怕懷孕，「現在工作多頭燒，一到日都沒休假，我最享受的就是一個人滑手機沒人管。」不過也甜蜜表示上禮拜與老公才剛「交作業」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法