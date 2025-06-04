史書華鋼琴獻藝怕台灣變集中營 朱約信看八二三紀念碑文哭了

網紅牙醫史書華以鋼琴演奏《梵谷之歌》與《辛德勒的名單》揭開序幕。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（4日）是六四天安門事件36週年，今晚在台北國際會議中心有一場由「印太戰略智庫」主辦的「挺自由愛台灣」公益演唱會，史書華、朱約信都有感人發言。

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演唱會由網紅牙醫史書華以鋼琴演奏《梵谷之歌》與《辛德勒的名單》揭開序幕，他說自己練習鋼琴才一年多，原本只是陪小孩練琴，因此一開始很抗拒來參與演出，但主辦單位「印太戰略智庫」董事長矢板明夫告訴他，這場演出意義重大，他才答應，獻出首次舞台表演。

網紅牙醫史書華以鋼琴演奏《梵谷之歌》與《辛德勒的名單》揭開序幕。（記者潘少棠攝）

史書華還談到，電影《辛德勒的名單》有一幕讓他震撼的畫面，就是集中營桶子中有滿滿金牙，他說：「對牙科來講，那是無數的生命，如果哪天台灣變成集中營，我可能被強迫幫大家拔下每顆牙齒，那是我一輩子不想要的噩夢，自由不是理所當然的，是前輩用鮮血換來的。」

另外朱約信（朱頭皮）帶來《美麗的稻穗》、《美麗島》等歌曲，另外演唱《八二三戰役勝利紀念碑文歌》之前，激動談到：「去八二三紀念公園勘察場地，以前我從來沒去看八二三紀念碑，我台獨份子，看什麼紀念碑。」不過這次為了計畫中的紀念演唱會，他去看著上面碑文，「我眼淚掉下來，當年的阿兵哥都八十幾歲了，老兵用生命保家衛國，我這台獨份子在做什麼？我也是要反抗共匪、保衛台灣，我要向老前輩致敬。」

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