胡文英遭疑「假哭」怒提告 圤智雨沒在怕：隨便翻都是證據

美魔女胡文英遭疑蹭熱度、假哭。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星胡文英日前穿著一身黑到三峽車禍地點弔念死者，因為在影片底下標註「美魔女」挨轟蹭熱度。網紅推手圤智雨也在臉書發文痛斥，「每次的哭都不是真的」，此舉讓胡文英氣炸，揚言提告。對此，圤智雨今（4）日也回應了。

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胡文英多次惹議，被視為爭議話題性人物。（翻攝自IG）

胡文英自稱美魔女，不只三峽車禍蹭熱度惹議，先前也因喊話要與鄧佳華拍A片、在零下6度穿比基尼失溫險死、社群平台被停權等風波，多次躍上媒體版面。爭議行為令圤智雨看不下去，於上月22日發文直指，她的許多行為都是在蹭熱度，更狠批胡文英哀悼三峽車禍死者只是在假哭，「她的行為偏差，是因為想要更多人看到，所以對這個人認真就輸了」。

圤智雨的言論令胡文英氣炸直呼，「如果你不下架這一篇貼文跟我道歉的話，我就會去警察局申告，也會去法院對你提出申訴，請你三思而後行。」今（4）日圤智雨隔空回應：「我剛剛隨便搜尋胡文英三峽等關鍵字出來的新聞下方的留言，隨便找都是證據。提告是你的權益，那會不會贏又是一回事，最少我在講任何話之前都先求有證據」。

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