晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡文英遭疑「假哭」怒提告 圤智雨沒在怕：隨便翻都是證據

美魔女胡文英遭疑蹭熱度、假哭。（翻攝自IG）美魔女胡文英遭疑蹭熱度、假哭。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星胡文英日前穿著一身黑到三峽車禍地點弔念死者，因為在影片底下標註「美魔女」挨轟蹭熱度。網紅推手圤智雨也在臉書發文痛斥，「每次的哭都不是真的」，此舉讓胡文英氣炸，揚言提告。對此，圤智雨今（4）日也回應了。

相關新聞：「美魔女」胡文英氣炸 點名一網紅喊告

胡文英多次惹議，被視為爭議話題性人物。（翻攝自IG）胡文英多次惹議，被視為爭議話題性人物。（翻攝自IG）

胡文英自稱美魔女，不只三峽車禍蹭熱度惹議，先前也因喊話要與鄧佳華拍A片、在零下6度穿比基尼失溫險死、社群平台被停權等風波，多次躍上媒體版面。爭議行為令圤智雨看不下去，於上月22日發文直指，她的許多行為都是在蹭熱度，更狠批胡文英哀悼三峽車禍死者只是在假哭，「她的行為偏差，是因為想要更多人看到，所以對這個人認真就輸了」。

圤智雨的言論令胡文英氣炸直呼，「如果你不下架這一篇貼文跟我道歉的話，我就會去警察局申告，也會去法院對你提出申訴，請你三思而後行今（4）日圤智雨隔空回應：「我剛剛隨便搜尋胡文英三峽等關鍵字出來的新聞下方的留言，隨便找都是證據。提告是你的權益，那會不會贏又是一回事，最少我在講任何話之前都先求有證據」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中