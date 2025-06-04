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《防風少年》神曲他唱的！natori10月來台 買票規則一次看

natori在網路上都不露臉。（翻攝自X）natori在網路上都不露臉。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代超夯創作歌手natori（なとり）日前驚喜宣布即將舉辦個人生涯首次亞洲巡迴演唱會，10月26日（日）將登新莊Zepp New Taipei帶來首場台北專場演出。

natori憑藉現象級神曲《Overdose》風靡亞洲，集作詞、作曲、編曲才能於一身，對於此次亞巡，他開心表示能實現亞巡夢想都是多虧歌迷的支持：「從獨自在衣櫃裡默默錄製開始，到如今能跨越大海、以最直接的方式傳遞給全亞洲的聽眾，我真的非常開心。」

在他正式踏上日本武道館殿堂前的關鍵時刻，台灣歌迷將有機會以近距離在千人規模的專業場館中，感受natori獨有的情感張力與編曲爆發力。

natori宣布10月來台。（大鴻藝術提供）natori宣布10月來台。（大鴻藝術提供）

2021年於TikTok發布自作曲展開音樂活動的natori，隔年旋即以洗腦神曲《Overdose》爆紅，聲勢迅速爬升，榮獲日本Spotify精選為「最值得注目的新聲代」音樂人。不露臉的他在無MV、無曝光的情況下，僅憑藉音樂創作的純粹力道即風光創下1.5億次下載紀錄，至今歌曲串流累積總播放量超過4億。

2023年推出首張話題專輯《劇場》，收錄了話題單曲《金木犀》、《Friday night》、《猿芝居》等等傳唱度極高的神曲，其中《Friday Night》串流播放量亦破億次，2024年更以人氣動畫《WIND BREAKER—防風少年—》主題曲《絶対零度（絕對零度）》空降所有音樂排行榜，目前該曲累計播放量超過8千萬次。

不僅僅止步於此，natori在日前亦開心宣布即將邁向全新里程碑，要於2026年2月站上日本音樂聖地武道館，舉辦名為「深海」的第三次專場演出，門票開售即秒殺並決定加場。

今年natori憑藉著超群的情感張力與編曲爆發力，帶著個人巡演「摩擦」唱遍愛知、大阪、福岡、東京、北海道五地，吸引大批歌迷朝聖瘋迷，全場次門票搶購一空。緊接於日本巡演結束後，個人亞巡也將於10月開跑，途經台北、曼谷、首爾、上海、北京等城市，就是希望在登上武道館這個大舞台前，希望讓苦等他許久的海外歌迷也可以以至近距離，親身體驗他的強力音樂脈衝。

身為Z世代最具代表性的創作歌手之一，natori的作品融合流行、電子、抒情與實驗元素，音樂風格多變卻直擊人心，堪稱最強神曲製造機。無論是與imase、Tatsuya Kitani（キタニタツヤ）、須田景凪等實力派音樂人的合作，還是個人作品中展現的細膩敘事力，都讓他成為這個世代最受矚目的聲音。

「natori ASIA TOUR 2025 in Taipei」將於2025年10月26日（日）於Zepp New Taipei登場，門票採實名抽選制，分為3200元、2800元等票價，將於2025年6月9日（一）下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於6月13日（五）公布抽選結果。若有剩餘票券，將於6月25日（三）中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方臉書及Instagram專頁。

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