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娛樂 最新消息

「18禁」猛男音樂劇9月再度襲台！《WILD WILD》性感升級

18禁音樂劇《WILD WILD》9月、10月來台表演，共8場演出。（寬宏提供）18禁音樂劇《WILD WILD》9月、10月來台表演，共8場演出。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕最猛「18禁」音樂劇《WILD WILD》魅力再襲台！主辦單位今（4）宣布9月26日至28日在台北、10月4日、5日在高雄表演；此次舞台、劇情都進行全面升級，一共8場演出，再次帶歌迷拋開日常煩惱，感受極具刺激與誘惑的表演。

韓國熱銷18禁音樂劇《WILD WILD》在台、港等地皆好評如潮，繼去年5月，今年是第三度來台；不同於以往的是，今年為全新改版內容，對演員們來說是個特別的挑戰，投入了更多時間與心力打造，如同近期《WILD WILD》發行的主打歌「BOILER ROOM」歌名，演員們將在熱情如火的舞台中喚醒本能，透過全新服裝造型、舞台裝置及迷人演技，讓觀眾更深刻地感受舞台生命力。

18禁音樂劇《WILD WILD》主視覺。（寬宏提供）18禁音樂劇《WILD WILD》主視覺。（寬宏提供）

陣容部分，台北場由金東熙、姜天一、李潤濟、朴道鏡、正HANSAEM、金鎭友、崔JAY、梁曜韓演出，高雄場由姜天一、李熙中、正HANSAEM、韓鎭煜、魯晋旭、金是佑、沈寧晙、鄭喜曄出演，眾人藏不住心中喜悅喊：「我們帶著比之前更加狂野的能量回來了！請拭目以待！」

「Show Musical 《WILD WILD》」台北、高雄場門票將於6月9日下午1點30分全面啟售，購票請至寬宏售票及萊爾富、OK便利超商，這次也特別祭出「HI-TOUCH」福利，詳情亦請至寬宏售票。

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