金曲歌手阿爆登上「南非大港」高喊台灣！大讚國合會婦女創業計畫

國合會駐史瓦帝尼技術團5月30日至6月1日參與史瓦帝尼王國一年一度舉辦、有非洲大港開「灌木之火」音樂祭（Bushfire），金曲原民歌手阿爆（阿仍仍）受邀演出。（國合會提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會駐史瓦帝尼技術團5月30日至6月1日參與史瓦帝尼王國一年一度舉辦、有非洲大港開「灌木之火」音樂祭（Bushfire），金曲原民歌手阿爆（阿仍仍）受邀演出，帶著觀眾高聲呼喊「Taiwan」並到國合會見證台灣如何協助史瓦帝尼婦女創業。阿爆表示，國合會計畫讓當地婦女、學童的未來充滿希望，和台灣幫助原民部落發展的理念不謀而合。

國合會指出，「灌木之火」音樂季每年均吸引來自各國上萬名遊客慕名參與，除了舞台上各種音樂表演團體演唱外，現場更設有國際美食區、史瓦帝尼傳統文化區、國際組織區、兒童遊戲活動區及微型創業產品展銷區等不同的主題專區。

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國合會駐史瓦帝尼技術團今年度特別安排「婦女微型企業輔導能力提升計畫」的輔導戶在自己改造之貨櫃屋展售攤位上，展出串珠手工藝及皮件作品，阿爆也親臨國合會展售攤位，並表示，她第一次來到非洲，除了開唱外，也想親眼目睹台灣團隊在非洲的耕耘及付出。

阿爆認為，國合會的計畫不僅幫助婦女創業，更協助當地學童提升教育程度，讓他們的未來充滿希望，和台灣幫助原民部落發展的理念不謀而合。

我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇也表示，國合會「婦女微型企業輔導能力提升計畫」從無到有歷經多重努力，從婦女專業知識的訓練養成、創業期間的輔導陪伴等，幫助史瓦帝尼婦女藉由自行創業維持家計，獲得令人稱羨的結果，未來可將此成功模式複製到其他國家。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會技術團計畫已成功輔導近萬名史瓦帝尼微型創業婦女參與培訓，搭配婦女創業小額信貸融資，大幅提升她們創業成功的機率，充分顯示國合會的計畫確實成為促進史瓦帝尼社會穩定及國家發展的重要力量，成為台灣和史瓦帝尼共同的驕傲。

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