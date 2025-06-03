台灣之光！阿爆造訪友邦史瓦帝尼王國 成了超級巨星

阿爆率領愛徒參加「灌木之火音樂節」。（MTN Bushfire Festival 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌后阿爆攜手愛徒那屋瓦少女隊，成為史無前例登上非洲史瓦帝尼最大音樂節「灌木之火音樂節」的出演團隊，更有機會造訪友邦史瓦帝尼王國。

台灣與友邦史瓦帝尼王國建交五十幾年，之前多以農業團、醫療團合作為主，這次第一次在文化及音樂領域合作。

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阿爆開心表示：「主辦方對於音樂人挑選很嚴格，希望音樂人符合音樂節『bring your fire』的精神，從音樂中聽出『你文化的火焰從哪裡來』、或『你音樂的靈魂是什麼』。」

阿爆一行人與史國大使合照。（MTN Bushfire Festival 提供）

而「灌木之火音樂節」非常強調律動，觀眾都要一起跳舞，歷來參與的亞洲團體非常少，阿爆的音樂由於強烈的互動性被選上。

對於造訪友邦，阿爆真情推薦：「真的是非常推薦大家初次體驗非洲來史瓦帝尼的，台灣來的話不用簽證也不用打疫苗，這裡也沒有瘧疾。」由於台灣與史瓦帝尼建交，當地台灣的大使館、醫療團隊，安全方面也無虞。

阿爆一行人與史國觀光局長合照，並交換傳統服飾。（MTN Bushfire Festival 提供）

史瓦帝尼觀光局、大使館也為阿爆一行人的到來規劃完整交流活動，包含與當地國手打高爾夫球、拜訪總理、以及參觀野生動物園等。

那屋瓦少女隊對於當地野生動物園的經營手法印象深刻，「 因為是野生的環境，所以不保證今天動物想不想來給你看，就很酷。」

而在飲食方面，史瓦帝尼跟台灣原住民有很多類似的地方，例如雙方主食都有木薯，炸地瓜、雞肉、魚等食材，也都習慣用葉子包起來享用，使他們備感親切。

阿爆以台灣歌手身分，登上非洲史瓦帝尼最大音樂節「灌木之火音樂節」演出。（MTN Bushfire Festival 提供）

「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025）由吉格斯·索恩（Jiggs Thorne）和肖爾托·索恩（Sholto Thorne）兄弟創立於 2007 年，今年已邁入第18年，曾被BBC評為「非洲頂級藝術節」，並被CNN列為「你必須看的7個非洲音樂節之一」 ，更是南非地區最大的音樂節。

阿爆分享這次歌單編排的想法：「因為我們的到來，主辦有召集當地（破）百來位台灣人，以及技術團、農業團等到場聽歌，也特別安排華語歌曲獻給當地工作的台灣人，希望他們能感受到家的聲音。」

針對仍是佔大宗的當地觀眾，阿爆也有特別客製歌單：「古謠是一定的，舞曲的話我們剛好有做 Afro-beat，剛好很平均的滿足到大家的需求，希望大家聽得開心。」

當地觀眾對於演出的回饋超級熱烈，阿爆笑說：「因為當地亞洲人很少，他們看我們都會直接衝過來說：『你表演得很好』、『我很喜歡你的秀，你殺爆了』 。」她宛若巨星般，就連走在路上都會被認出來，許多當地的音樂人、製作人在演出結束後關注阿爆，甚至提出合作邀請，成功達成文化交流的初衷。

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