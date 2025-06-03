台女網紅脫序拍片 香港街頭「掀裙露內褲」恐重判3年刑

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港網路上近日瘋傳一段6秒的短影片，可見旺角港鐵站外的一名女子突然掀起短裙、露出內褲引爆撻伐。隨著影片曝光，有網友認出女子正是來自台灣，擁有35萬IG粉絲同時也經營OnlyFans平台，以大尺度影像聞名的網紅「Bunnybrownie嘿尼」。

台灣女子嘿尼在香港街頭掀裙露內褲，不僅挨轟更觸犯當地法律。（組合照，翻攝自IG）

短短6秒的影片顯示，嘿尼在旺角地鐵站入口處突然掀起藍色連身短裙露出內褲，並對著鏡頭露出尷尬表情，影片上還標註「When u have a crazy friend（當你有個瘋狂朋友時）」，大部分網友喝斥她行為不雅、挑戰公序良俗；不過也有少數網友認為只是玩鬧無傷大雅。然而，嘿尼此舉恐怕已踩上香港法律紅線。

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根據香港《刑事罪行條例》第148條，若於公眾場所或公眾可見範圍內猥褻暴露身體，即屬違法，最重可處6個月有期徒刑及罰款2000元港幣（約7651元台幣）；另外《淫褻及不雅物品管制條例》亦規定，發佈淫褻內容者最高可判有期徒刑3年、罰款100萬港幣（約383萬元台幣）。對此，嘿尼雖未正面做出回應，不過卻已悄悄將影片下架刪除。

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