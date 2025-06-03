Netflix《瘋狂獨角獸》男主角其實超帥 泰星Ice自爆是台灣電影迷

〔記者廖俐惠／台北－曼谷連線報導〕Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》在5月29日上線，已經闖入台灣TOP10排行榜中，關注度持續飆升。飾演善迪的男主角「Ice」納塔拉率領台泰混血的葉芷妤、帕朗羅克西爾普及導演諾塔彭布恩普拉可一同受訪，沒想到4人對台灣影視作品都如數家珍。

Ice在《瘋狂獨角獸》模樣樸素，與受訪時形象差很多。（Netflix提供）

《瘋狂獨角獸》靈感來自泰國第一家獨角獸新創的真實故事，Ice飾演的善迪懷抱夢想，敏銳地看準了快遞市場的契機，沒想到卻遭到背叛，決定聯手善於金融操作的曉雨（葉芷妤飾演）、性格孤僻的編程天才瑞杰（帕朗羅克西爾普飾演），率領「Thunder Express」展開商業復仇計畫。

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Ice為宣傳《瘋狂獨角獸》接受訪問，突然被記者稱讚很帥，害羞的表達感謝。（Netflix提供）

Ice在片中造型灰頭土臉，此次受訪像是換了一個人，帥度爆表，被記者稱讚帥氣，還先害羞表達感謝。戲外沒有創業夢的他，為了演繹出這位家境不富裕、白手起家的企業家，Ice坦言善迪打扮確實比較樸素、單一，只有一件衣服，不需要花太多時間去想今天要穿什麼。

葉芷妤演出《瘋狂獨角獸》，中文、泰文都相當流利，受訪時都以有台灣口音的中文發言。（Netflix提供）

現年34歲的Ice是模特兒出身，曾經在韓國發展過，他透露，從小就想著要養活自己，15歲就開始打工，曾在錄影帶店工作賺學費，做過不少辛苦的工作。如今他已經是泰國知名的演員，他認為自己跟善迪都很敢於去冒險、嘗試不擅長的事情，不同的是善迪力量很大，「我從善迪身上學到，如果有夢想想要達成，如果一個人沒辦法達成，那就需要團隊的幫忙，一起達成夢想。」

導演諾塔彭布恩普拉可表示，確實有將拍攝紀錄片的經驗，運用在此次的《瘋狂獨角獸》。（Netflix提供）

被問到如果要創業，會想要成立什麼公司？Ice表示，自己想要開一間清潔公司，善迪可以做領導者，帶領員工做清掃，找曉雨幫忙管控預算、採買物品，他強調不需要瑞杰，「因為打掃這件事情不需要太高的技術」。

帕朗羅克西爾普宣傳《瘋狂獨角獸》，忍不住大讚台灣電影很優秀。（Netflix提供）

葉芷妤同樣不想要瑞杰，因為瑞杰會讓她很頭痛，善迪會是個很好的CEO。飾演脾氣暴躁的瑞杰，帕朗羅克西爾普則希望善迪、曉雨都來幫助他，希望能夠開一家沉浸式話劇工作室，他負責創作，「善迪做總裁很有擔當、做事有衝勁，曉雨幫我管錢、人緣又好。」

泰劇《瘋狂獨角獸》的演員帕朗羅克西爾普（左起）、導演諾塔彭布恩普拉可、「Ice」納塔拉及葉芷妤、帕朗羅克西爾普及導演諾塔彭布恩普拉可一同受訪，親和力十足。（Netflix提供）

劇中有不少中文台詞，而葉芷妤、帕朗羅克西爾普都說著一口流利的中文，此次訪問也都用中文回答。Ice被問到中文是否練了很久？他表示準備期有3個月，自己經過非常多的訓練，片場也有中文老師協助，當然在片場也有問葉芷妤老師，「我講台詞的時候會看她一下，她會跟我點個頭說這樣是可以的。」

泰劇《瘋狂獨角獸》以快遞公司為背景。（Netflix提供）

導演諾塔彭布恩普拉曾經拍攝紀錄片《Come and See》獲獎，與這次的《瘋狂獨角獸》都探討了金錢問題。導演坦言，因為《瘋狂獨角獸》是基於真人真事改編，因此用了很多當初在拍攝紀錄片時累積的採訪經驗，「我覺得非常重要的就是要逼真，不管是場景、道具以及演員的演技都要栩栩如生。」

Ice（中）從《瘋狂獨角獸》中學習到團隊很重要。（Netflix提供）

此次受訪，被問到是否曾經看過台灣的影視作品，沒想到4人竟都侃侃而談，台泰混血的葉芷妤表示自己看了很多，「小時候特別喜歡《流星花園》、《終極一班》、《下一站幸福》，最近在飛機上看了《春春18×2 通往有你的旅程》，哭得很慘。」帕朗羅克西爾普則是點名《咒》、《周處除三害》，不但大讚恐怖片相當棒，也稱《周處》的暴力美學讓他看到了「台灣昆汀塔倫提諾」，「太優秀了，台灣電影很棒，是我會一直關注下去的。」

Ice演出《瘋狂獨角獸》，透露其實非常喜歡看台灣電影。（Netflix提供）

Ice、導演諾塔彭布恩普拉可取向則很類似，Ice看了楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》以及侯孝賢的《刺客聶隱娘》、蕭雅全的《老狐狸》，「非常喜歡台灣演員的演技，學習到很多。」導演則是非常喜歡楊德昌，除了牯嶺街之外，也對鍾孟宏的《陽光普照》印象深刻，「泰國跟台灣社會有很多相似的點，看的時候有非常多共鳴。」

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