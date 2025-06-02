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AKIRA蓄鬍留長髮！國民姐夫率放浪兄弟 下週辦粉絲見面會

AKIRA以中文祝大家端午節快樂。（LDH愛夢悅提供）AKIRA以中文祝大家端午節快樂。（LDH愛夢悅提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣團體「EXILE」放浪兄弟即將再次登台，與台灣粉絲近距離互動，成員AKIRA帶著拍攝電影的造型，蓄鬍搭配長髮，以一段流利中文親切祝賀台灣朋友們「端午節快樂」，接地氣的問候引發粉絲們熱烈回應。

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放浪兄弟將於6月14日在新莊Zepp New Taipei舉辦首場粉絲見面會「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」，這是他們暌違13年再次於海外舉辦粉絲活動，更是團體首次在台北舉辦的官方粉絲見面會。此次粉絲見面會作為今年啟動的EXILE新計劃「PROJECT EXILE」的第10彈活動，象徵著團體將持續拓展海外連結，將放浪精神從日本帶向全世界。

AKIRA將率放浪兄弟來台舉行粉絲見面會。（LDH愛夢悅提供）AKIRA將率放浪兄弟來台舉行粉絲見面會。（LDH愛夢悅提供）

自2023年在台北流行音樂中心舉行震撼人心的演唱會以來，放浪兄弟時隔約一年半再次造訪來台，此次將以更親民、互動感十足的形式與粉絲們相聚。

參與本次見面會的成員包括EXILE AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界以及佐藤大樹共7位，活動當天不僅將帶來團員間的精彩互動和小型LIVE等橋段外，也可能透露更多關於即將展開的日本巡演資訊。EXILE放浪兄弟預計於下半年在日本展開全新巡迴演唱會，勢必再掀熱潮。

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