張惠妹巡演落幕爆哭眼淚鼻涕齊流 為這件事求原諒

張惠妹巡演落幕，最終場眼裡滿是淚水。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歷經3年，天后「阿妹」張惠妹的「ASMR世界巡迴演唱會」以及「ASMR Max世界巡迴演唱會」終於落幕，總共84場演出，讓歌迷留下難忘回憶，最終場阿妹也在台上爆哭，歌迷心疼說，如同阿妹的「畢業感言」，讓她特別有感觸。

在最終場巡演舞台上，阿妹對歌迷說：「原諒我今天情緒特別多，我是很會克制自己的，但我現在不要克制，我知道每一首歌在你們心中都有一個位置，跟我一樣，我也是，我腦裡也有很多畫面。」

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張惠妹（右）演唱會上爆哭，拿出面紙擦鼻涕。（翻攝自小紅書）

阿妹告訴歌迷：「想唱大聲唱，想哭大聲哭，想叫就大聲叫。」台下歌迷則多次大喊叫她「不要哭」。演唱《我最親愛的》，阿妹數度唱不下去，全場跟著她一起唱，工作人員還趕緊拿面紙給她，阿妹則利用全場大合唱時，拿面紙擦眼淚和鼻涕，舞者也跟著哭了。

張惠妹最終場演出時情緒太滿，數度落淚。（翻攝自小紅書）

巡演歷經3年落幕，阿妹說：「記得第一場疫情尾聲，大家還戴著口罩聽我演唱會，到現在我覺得這幾年過得很快，我們也過得非常勇敢和堅強。」她並向歌迷喊話：「我們越活越好，好不好？」場面感人。

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