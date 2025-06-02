攜98歲爸爸移居湖南 尹昭德揭老父最大心願

（左起）蔡祥、何宜珊、黃瑄、尹昭德、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱出席首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德、黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》演夫妻，兩人今（2日）與何宜珊、盧彥澤、王盈凱、陳文山、馬國賢、陳婉婷、張雁名等人出席首映記者會。尹昭德分享，前陣子帶著高齡98歲的父親回湖南悠縣老家定居享天年，「爸爸的心願是要落葉歸根」。

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尹昭德表示，爸爸想「落葉歸根」，身為長子的他，便遵從爸爸的心願，他近日才從湖南返台，透露爸爸很習慣老家的食物、天氣，且在那也有孫女及專人照料，他因工作繁忙，每三個月飛去探望，笑說：「一邊是看他、一邊是送慢性處方箋的藥和生活費。」至於是否會將事業重心轉往中國發展，方便就近照顧父親？他說：「這都要看緣分，有的話就過去，大部分的時間都留在台灣。」

尹昭德表示，爸爸想「落葉歸根」。（記者潘少棠攝）

《寶島西米樂》以1950、1960年代為背景，講述西服職人的故事，記者會上首度公開精彩片花，飾演西裝師傅「梅樹師」的尹昭德，在劇中還與張雁名上演一場肩並肩武打戲，讓人眼睛一亮。尹昭德看完片花感動表示：「看的還不過癮！梅樹是慈父、嚴師、是暖丈夫，今天的片花只是剛開始，還有很多精彩的內容，像是武打戲拍到大半夜。」他還劇透：「張雁名飾演的『唐青河』與黃瑄飾演的曉蘭，少年時期有段緣分，所以梅樹總覺得自己是太太的備胎。」盧彥澤立刻打趣說：「所以片花裡開槍那段，是你出錢請人來的嗎？」，引發現場一陣爆笑。

聊起長照話題，尹昭德表示，有次下午在拍戲，下戲發現有父親的未接來電，回撥時得知父親在家跌倒，當下因站不起身，只能用爬的到客廳打電話，所幸傷勢不嚴重，令他相當擔心父親在家的安危。也因父親年事已高，尹昭德坦言，該擔心的都擔心過一遍了，也用盡各種方法照顧，這回父親決定回家老定居，他親自陪搭飛機、陪住一星期，期間也會擔心是否反悔、住不習慣，還好父親習慣當地的重口味，加上生活規律、有專人照顧，適應得非常好，令他安心不少。

何宜珊劇中因為父親失蹤，進而一肩扛起父親的西裝師傅夢想。（記者潘少棠攝）

何宜珊劇中因為父親失蹤，進而一肩扛起父親的西裝師傅夢想，堅毅的性格也讓人看的鼻酸，劇中從少女時代開始演起，自嘲是「老起來等」的外型，得知璟宣飾演她的母親時，兩人都愣住了。她坦言頗有挑戰，表示：「我回想自己15歲的樣子，講話音調比較高亢，因此在劇中有這樣的表現，後來被現實打擊之後，音調會比較沉。」

何宜珊2023年底接受大9歲的男友求婚，去年8月登記結婚，新婚生活將滿1年，聊及生子規劃，她笑說被下「禁孕令」，《寶島西米樂》的導演在她的婚禮上和老公說：「請不要讓宜珊懷孕，拜託拜託。」她稱接這一檔戲時，已和劇組做好溝通，孕事的先暫緩，「本來就有計畫2年內先兩人世界。」

盧彥澤飾演的角色歷經重重考驗才進入「寶島西服店」工作。（記者潘少棠攝）

盧彥澤飾演的角色歷經重重考驗才進入「寶島西服店」工作，他透露有場戲要從早哭到晚，整整哭了12小時：「那都是非常真誠的眼淚。也因為拍戲早出晚歸，我現在根本是渣男，二寶全丟給老婆帶。有次深夜回家，和老婆聊著聊著就哭了，一邊流淚一邊說，『對不起，我真的沒辦法陪你。』」因此現在只要一有空，就變身超認真奶爸，彌補親子時光。

蔡祥是尹昭德和黃瑄劇中的掌上明珠，個性活潑開朗，看完片花忍不住熱淚盈眶，表示：「親情的部分是我的軟肋，懷念我們前面快樂的時光，情感的交織很純粹很真摯，再說下去我就真的會哭。」

王盈凱飾演西裝學徒。（記者潘少棠攝）

王盈凱及陳玹宇飾演西裝學徒，一人穩重一人活潑，形成鮮明對比。陳玹宇笑稱自己因角色太容易激動，被大家暱稱「寶島吉娃娃」；而王盈凱外型陽剛，其實內在溫柔又迷糊，被封為劇組「哈士奇」，反差萌十足。

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