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娛樂 最新消息

八點檔女星車禍「2韌帶斷裂」綁支架露面 聞前閨密遭家暴反應曝光

《寶島西米樂》首映記者會，（左起）蔡祥、何宜珊、黃瑄、尹昭德、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱。（記者潘少棠攝）《寶島西米樂》首映記者會，（左起）蔡祥、何宜珊、黃瑄、尹昭德、盧彥澤、陳玹宇、王盈凱。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃瑄4月中騎車車禍，傷勢頗為嚴重，內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎，她今（2日）穿著旗袍出席台視八點檔《寶島西米樂》首映記者會，腿部的支架十分明顯，透露上個月動手術，至少半年無法跑、跳、蹲，目前努力復健，光是10天就要3、4萬。

黃瑄腿部綁支架出席《寶島西米樂》首映記者會。（記者潘少棠攝）黃瑄腿部綁支架出席《寶島西米樂》首映記者會。（記者潘少棠攝）

黃瑄談到，腳傷恢復情況良好，只是拍攝上還要支架保護，行動也比較緩慢，劇組人員相當體諒，特別調整劇情，將原本要站立的改為坐下，對於眾人的呵護、關心，她其實很不好意思，覺得造成大家的困擾，也感謝這陣子親友們的無微不至的照顧。

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被問7歲兒子的反應，黃瑄表示，兒子得知她車禍，當下紅了眼眶，但後來便開始「逃避」，她感慨說：「這對小孩來說，有點太殘忍了。」她表示車禍就是一個意外，肇事的6旬老翁也是經常傳訊息關心。

黃瑄（左）、尹昭德。（記者潘少棠攝）黃瑄（左）、尹昭德。（記者潘少棠攝）

黃瑄透露，復健期至少6到12個月，費用十分可觀，10天就要花上3、4萬，也因她每天認真復健，術後第11天就不需拐杖輔助，「正常是4到6週，有認真做這些復健，真的差滿多的。」至於未來是否還敢騎車？她說還是會，並稱車禍只是個意外，「目前初判表上，我沒有任何違規事項，真的就是運氣不好，希望可以趕快回歸正常生活。」

此外，吳婉君去年在私人臉書發文怒轟何依霈、黃瑄等人，在未經求證下轉述關於她流言，直言：「你們晚上真的睡得著嗎？」黃瑄後來也發聲跟吳婉君道歉，事件隨即落幕。黃瑄今被問吳婉君遭趙駿亞家暴一事，她低調說：「沒有關心，有看到新聞。」並稱對方「只是同事而已」，昔日的閨密情似已回不去。

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