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粉絲想合照先考試！才喊話房仲找房 周杰倫與昆凌突現身京都

周杰倫（中）和化妝師及舞者同遊京都。（翻攝自IG）周杰倫（中）和化妝師及舞者同遊京都。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫日前才在社群公開喊話房仲業者幫忙找夢幻中的錄音室物件，這兩天陸續有網友在京都巧遇他和老婆昆凌逛街、喝咖啡，不少粉絲認出想與他合照，周董則是開出「條件」，要先通過考題才能合照。

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昆凌遊京都。（翻攝自IG）昆凌遊京都。（翻攝自IG）

這兩天周董在社群分享他在京都的照片，還說他唱的《七里香》很適合當BGM（背景音樂），除了昆凌，另外同行的還有化妝師阿杜，以及曾出現在他MV《霍元甲》的舞者阿德。

周杰倫（中）開出條件，粉絲若遇到他想合照要先過關。（翻攝自IG）周杰倫（中）開出條件，粉絲若遇到他想合照要先過關。（翻攝自IG）

周董遇到不少粉絲想拍照，他則先出考題，表示若遇到他，要先告訴他有沒有看他的節目《周遊記3》，另外也要說出他身旁的阿杜或阿德其中一位是誰即可，不忘幫好友多多打知名度。

之前周董已預告計畫今年推出新專輯，讓粉絲期待不已，目前大概時間會在8月或9月，但最後進度如何還是要看他心情決定。

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