池昌旭高雄下班！開心「小跳步」快飛起來 網笑翻：跟我一樣

池昌旭昨天結束出道16年演唱會主持首秀，開心下班。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇男神池昌旭昨天（31日）獻出出道16年演唱會主持首秀，結束了4個小時的主持，他步伐輕盈、小跳步離開高雄世運主場館，完美呈現下班的欣喜心情，網友笑說「跟我一樣」、「上班族日常」。

池昌旭邊跳邊下班，欣喜之情全寫在動作上。（翻攝自IG）

池昌旭此行在高雄行程滿滿，不但去鼎王吃麻辣鍋，還在後台與MONSTA X、IVE及KiiiKiii一起拍攝CHALLENGE，親和力十足。

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他昨天主持「2025 ALL LOUD KT POP」拼盤演唱會，吸引破萬人共襄盛舉，池昌旭在後台受訪以中文自我介紹，並透露學會了台語「高雄水啦」。他進一步解釋：「這個詞是年輕人在用的單字，一定要說這句話，說了話大家一定很喜歡。」

池昌旭主持表現可圈可點，相當專業。（翻攝自IG）

被問到是否會感到很緊張，池昌旭表示沒有想像中的緊張，因為各位歌手才是主角，希望每位歌手都能努力，而他也會在中間串場，讓演出順利進行。果然，昨天他靠著穩健的台風、有備而來的訪題以及生動的訪問，獲得許多好評。

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