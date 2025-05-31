IVE張員瑛超辣 竟指定要喝「西瓜烏龍茶」：聽說是高雄特有

IVE亮麗登場。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕人氣超夯的韓團IVE今天（31日）氣勢登上高雄世運主場館，為「2025 ALL LOUD KT POP 」掀起全場最大的尖叫聲，宛如把現場當作自己的演唱會。張員瑛今天十分性感，不但wink眨眼撩粉，還露出胸前事業線，讓人大噴鼻血。

她們特別帶著第三張韓語迷你專輯《IVE EMPATHY》中的兩首主打，《REBEL HEART》及《ATTITUDE》打頭陣，直接把「員瑛轉圈」帶來台灣演出，她們也帶來《I AM》、《LOVE DIVE》、《After Like》、《Kitsch》4首破億金曲，立刻掀起高雄世運主場館萬人大合唱，掀起當晚最高潮。

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李瑞、安俞真今天喝了珍珠奶茶，張員瑛表示，結束之後想要挑戰西瓜烏龍茶，「感覺只有高雄獨有的，結束之後我一定要品嚐。」安俞真也與成員約好，今晚要一起品嚐各種高雄美食。安俞真大讚不愧是高雄的熱情，張員瑛表示：「這是我們第一次來高雄，抱著非常高的期待，你們有想我們嗎？」、「真的是拖所有粉絲的福，讓我們從機場到這裡都玩得非常開心，可以很幸福地回韓國。」

李瑞則稱高雄天氣很熱，希望能與大家一起炒熱現場氣氛，秋天覺得高雄粉絲熱情程度不可小覷，「大家看我們眼神都非常幸福，反過來讓我們感受到我們有多幸福」。安俞真表示，正在準備新專輯，也會常常跟海外粉絲見面會。不過被問到最後想跟粉絲說什麼？結果6位成員卻沒有默契，只聽得懂「我愛你」，以這個可愛的小失誤結束演出。

KiiiKiii超級可愛。（讀者提供）



IVE師妹團KiiiKiii初生之犢不畏虎新鮮登場，擔任開場主秀，甫出道不到半年的她們首次來台就踏上萬人的高雄世運主場館有備而來，不僅以穩健台風帶來3首新歌《I DO ME》、《BTG》及《GROUNDWORK》，還特別翻唱前輩2NE1的經典金曲〈I DON’T CARE〉掀起萬人騷動歡呼。首次到訪台灣的KiiiKiii，還把先前練習的中文向全場觀眾打招呼，透露此行來台有喝珍珠奶茶，也想要逛夜市、騎腳踏車看街景。

izna首次來台演出。（讀者提供）

緊接著出場的izna同樣也是首次受邀來台表演，這個由「THEBLACKLABEL製作人」Teddy擔任總製作人全力打造的七人女團可說實力跟顏值備受肯定，一口氣帶來《SIGN》、《IZNA》、《FAKE IT》、《DRIP》、《IWALY》、《TIMEBOMB》6首勁歌。她們感性表示：「初次跟大家見面，之後也好想再見到你們。」

韓國八人限定女團UNIS大展青春無敵魅力，除了接連帶來《Curious》、《Ddang!》、《Poppin》、《뭐해? 라는 씨앗에서》、《SWICY》熱歌勁舞外，還特別翻唱了前輩TWICE的超級金曲《CHEER UP》，掀起萬人熱血沸騰。UNIS入境隨俗地說起台語「水啦」，更當場宣布喜訊，接下來將舉行亞洲巡迴演唱會，與海外的粉絲們見面。

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