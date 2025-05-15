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娛樂 最新消息

不甩禁裸令？中國女星「透視裝」遭驅離坎城影展 她發聲反擊

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第78屆坎城影展於台灣時間14日凌晨正式揭幕，值得注意的是，本屆開始實施「禁裸令」，中國女星趙櫻子卻無視規定，身穿透膚裝走紅毯，還疑似因此被驅趕，場面相當尷尬。對此，有網友到她的社群留言提及此事，她也發聲反擊了。

趙櫻子身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目。（翻攝自微博）趙櫻子身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目。（翻攝自微博）

中國女星趙櫻子於本屆坎城影展身穿一襲珠光透膚裝，搭配綠寶石耳環及頭紗，相當引人注目，不過中網瘋傳影片可見，趙櫻子在紅毯上停留過久，接著疑似遭現場工作人員驅離，不少網友猜測，應該是她的禮服過於裸露，恐觸犯了禁裸令。

趙櫻子正面回應網友質疑。（翻攝自微博）趙櫻子正面回應網友質疑。（翻攝自微博）

事後，有不少網友湧入趙櫻子的社群質疑此事，詢問「妳不是被驅趕了嗎？」對此，趙櫻子回應，「任何事情先不著急，讓子彈再飛一會」，直指工作人員的手勢並非驅離，而是指引她「往裡面請」，她也不忘反諷網友，「真希望你來感受一下。」

趙櫻子在影展開始前，不慎弄髒原先準備的紅色禮服。（翻攝自微博）趙櫻子在影展開始前，不慎弄髒原先準備的紅色禮服。（翻攝自微博）

至於趙櫻子為何選擇觸犯規定，有網友眼尖發現，她在出席影展的當天早晨（台灣時間13日），發文表示自己原先準備好的紅色禮服，不慎被咖啡潑灑弄髒，應該是因為臨時找不到衣服，才會換成透膚裝登場。

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