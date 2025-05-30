混沌中綻放的美麗！金在中全新巡演《Beauty in Chaos》7月登台

金在中將帶著全新亞洲巡演《Beauty in Chaos》重返台北。（SHOWOFFICE提供）

〔記者許世穎／台北報導〕韓國歌手金在中將於7月6日帶著全新亞洲巡演《Beauty in Chaos》重返台北，於TICC舉辦專場演唱會，與粉絲再續21年深厚情誼。出道自東方神起、JYJ再到Solo活動，金在中以獨特嗓音與現場魅力橫掃亞洲舞台，音樂橫跨搖滾與抒情，陪伴無數粉絲度過人生起伏。

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此次巡演主題「擁抱混亂中的美」，象徵歷經風暴後的釋懷與成長，也傳遞即使身處動盪仍能發現人生的意義。近年他也透過自製綜藝《在朋友》展現反差魅力，親自下廚與來賓真誠對話，從Dara到子瑜、SEVENTEEN都成座上賓，笑淚交織拉近與觀眾的距離。

金在中《Beauty in Chaos》座位圖及票價。（SHOWOFFICE提供）

《Beauty in Chaos》台北場演出將於7月6日下午5點登場，門票6月7日上午11點於Ticket Plus遠大售票網與全台7-ELEVEN ibon開賣，並規劃彩排觀賞、Hi Bye、合照與Meet & Greet等粉絲福利，更多詳情請見主辦單位公告。

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