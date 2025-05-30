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娛樂 最新消息

日團端午訪台體驗嗑粽子！PsyFe喊話明年來台划龍舟

日本男團PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（簡稱PsyFe）將在台灣舉辦粉絲見面會。（記者王文麟攝）日本男團PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（簡稱PsyFe）將在台灣舉辦粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本男團PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（簡稱PsyFe）明（31）日將在台灣舉辦粉絲見面會，7位成員今率先抵達台北準備活動，並接受媒體聯訪。他們首次嘗試台灣傳統南北粽，大口品嚐、互動趣味十足，場面既新鮮又充滿笑料。

PsyFe成員們品嘗台灣南北部粽。（記者王文麟攝）PsyFe成員們品嘗台灣南北部粽。（記者王文麟攝）

PsyFe隸屬於「LDH JAPAN」，為「姊夫」AKIRA的師弟團，團體最初由9位成員組成，兩名成員退出後，目前主要由劍、中西椋雅、渡邊廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣、WEESA 7位成員進行活動，這次是二度訪台。

成員透露活動前一天來台全因今天是諧音「我想你」的「530」，覺得特別有意義，此行他們也想趁機走訪台灣景點如九份與西門紅樓，劍還提到：「上次來台，在夜市吃到炸臭豆腐，很喜歡，越吃越上癮，這次想吃看看煮的！」

PsyFe成員們想趁機走訪九份與西門紅樓。（記者王文麟攝）PsyFe成員們想趁機走訪九份與西門紅樓。（記者王文麟攝）

PsyFe新歌《Gelato》（義式冰淇淋）MV 已於5月16日上線，說到「冰」，成員們立刻聯想到台灣夏季代表甜點剉冰，劍還當場唱起《剉冰進行曲》：「紅豆！大紅豆！」，連標誌性的「剉剉剉」手勢都沒少，逗樂眾人。他透露某天看台灣影片時發現這首歌，前奏讓他聯想到日本曲風，旋律洗腦到直接記住，甚至開心地說：「我知道歌詞的意思！」

PsyFe特地為粉絲設計龍舟主題周邊。（記者王文麟攝）PsyFe特地為粉絲設計龍舟主題周邊。（記者王文麟攝）

適逢端午節，PsyFe也特地為粉絲設計龍舟主題周邊，雖然從未親眼看過龍舟賽，但他們仍開心表示明年希望能組成Vocal三人隊與Rap四人隊，來台體驗比賽樂趣。

經紀公司也應景準備南北粽讓成員試吃，半田龍臣吃得太投入，連叉子都斷了，WEESA 則大讚南部粽醬料夠味。不過最後投票時，北部粽獲得壓倒性勝利，大家笑稱一天吃六顆也不是問題，顯然初次體驗粽子就愛上了這道傳統美食。

PsyFe接下來也將展開日本巡迴。（記者王文麟攝）PsyFe接下來也將展開日本巡迴。（記者王文麟攝）

除了明天的台北見面會，PsyFe也透露，接下來也將展開日本巡迴，「除了日本，預計歐美也會有粉絲見面會跟音樂祭，今天也發行了新EP，有4首歌，希望大家可以多多支持！」最後不忘感謝粉絲一路的支持，「希望之後有更多見到大家的機會，我們也會想多發表音樂，跟大家一起走下去。」

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