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娛樂 最新消息

劉至翰「雙面人生」被揭穿 老婆崩潰怒砸蛋糕「額頭腫一大包」

劉至翰在《好運來》飾演的「假楊文斌」身份敗露，與賴芊合對峙。（民視提供）劉至翰在《好運來》飾演的「假楊文斌」身份敗露，與賴芊合對峙。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉至翰在民視八點檔《好運來》分飾「真楊文斌」、「假楊文斌」，近日拍攝假楊文斌遭揭穿的戲碼，還遭賴芊合拿生日蛋糕砸臉，模樣十分慘烈。

劉至翰在《好運來》「雙面人生」終被拆穿，抓謝瓊煖當人質。（民視提供）劉至翰在《好運來》「雙面人生」終被拆穿，抓謝瓊煖當人質。（民視提供）

劉至翰飾演楊文斌，劇中遭反派余政鴻飾演的「高海生」設計落海昏迷，余政鴻將自己整形變臉成「假楊文斌」，並將「真楊文斌」交由密醫做人體實驗，然而「假楊文斌」便和心上人賴芊合步入婚姻，「真楊文斌」則因意外毀容、戴上面具化身神秘「黑豹」，隱身家族中默默守護。這段跌宕劇情引起觀眾討論。

劉至翰（右）在《好運來》被賴芊合拿蛋糕砸臉。（民視提供）劉至翰（右）在《好運來》被賴芊合拿蛋糕砸臉。（民視提供）

賴芊合拍攝揭穿「假楊文斌」橋段時，因情緒強烈、動作激烈，她說：「我打到隔天背部、腹肌超痠痛，聲音沙啞、眼睛還水腫。」她為了這場戲反覆模擬、演練，希望不讓觀眾失望，「我真的使盡吃奶的力氣崩潰，情緒太激動，補妝時手抖到口紅都畫不上去。」

賴芊合劇中怒砸劉至翰蛋糕，她不小心用蛋糕底部的保麗龍繼續猛打劉至翰，讓對方額頭腫出一個包，她也自嘲：「站在蛋糕上打人差點滑倒，幸好他有接住我，不然我要摔下去了。」

賴芊合在《好運來》）崩潰大爆發，情緒激烈狠砸蛋糕怒打劉至翰，事後笑說打到全身痠痛、手抖。（民視提供）賴芊合在《好運來》）崩潰大爆發，情緒激烈狠砸蛋糕怒打劉至翰，事後笑說打到全身痠痛、手抖。（民視提供）

劉至翰則笑說，自己在戲中不斷穿梭於兩個角色之間，幾乎沒時間好好休息或復健早前受傷的膝蓋與腿部肌肉，他打趣表示：「我都想叫高海生本人回來演了。」不過他也透露拍攝當天心情其實很愉快，「因為優秀的演員都到齊，那種一起拚戲的感覺真的很舒服。」

賴芊合在《好運來》崩潰大爆發，情緒激烈狠砸蛋糕怒打劉至翰，事後笑說打到全身痠痛、手抖。（民視提供）賴芊合在《好運來》崩潰大爆發，情緒激烈狠砸蛋糕怒打劉至翰，事後笑說打到全身痠痛、手抖。（民視提供）

這場揭穿戲，拍足7個小時，劉至翰開玩笑說：「還好編劇慈悲，只寫我跟芊合的衝突，如果全家一起上，拍12個小時都不夠，高海生早就被群毆了。」他不忘幽默回應額頭被打出腫包一事：「我有跟她說，如果真的打傷我的臉，就要嫁給我。現在她真的打腫了，那我就等著談聘金了。」

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