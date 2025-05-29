主持人接連翻車！康康曾犯大忌 現驚人近況曝光

康康（右）今擔任周思潔演唱會記者會嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕康康今天擔任周思潔「不晚」演唱會記者會嘉賓，最近許多主持人翻車，康康說自己接到的活動有增加，現在受訪會希望對方先給訪綱，當場被揶揄「耍大牌」，他笑稱因為講話比較慢、要先思考，「認為我大牌沒關係，總比說錯話好。」更自曝有時候跟朋友出去吃飯，朋友帶來飯局妹，他也會嚴肅和對方說清楚，「虧我怎樣都沒關係，因為我經不起一次翻船。」

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康康目前手握中視《綜藝一極棒》主持棒，收視率相當亮眼，但他也認了過去在業界一度「態度很差」，得罪許多人，「以前我會看不過一些節目安排，甚至我當時只是在菲哥旁邊的副將，就會嫌東嫌西，說人家不好笑，有時候也是顧人怨。」

康康（右）今擔任周思潔演唱會記者會嘉賓。（記者陳奕全攝）

他原本都不自覺這些狀況，但這10多年來，發現過去發通告的年輕人，現在都變成製作人，「但沒有一個找我去做節目」，檢討自己可能犯了大忌，比如錄影前一晚喝酒，隔天宿醉上工，人家過來和他對稿子，他卻閉上眼睛，給人不尊重的感覺。

康康（右）今擔任周思潔演唱會記者會嘉賓。（記者陳奕全攝）

他坦言現在「歸零」從頭學習，被問到會不會邀請周思潔上節目幫忙宣傳，他坦言都聽製作單位的安排，「很多人都打電話來說想來上，但因為現在（收視率）在打仗，萬一我推薦的人收視率不好。」表示尊重製作單位。

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