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劉宇寧直播演唱會熱度破6105萬 粉絲要他把「錫紙抹胸」脫了

劉宇寧直播演唱會的「錫紙抹胸」造型掀起話題。（翻攝自網路）劉宇寧直播演唱會的「錫紙抹胸」造型掀起話題。（翻攝自網路）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉宇寧昨晚舉辦線上演唱會吸粉驚人，累積觀看量超過6105萬。3小時的直播演唱會中，又以「錫紙腹肌」引起最多討論，有網友形容他像穿了一件「錫紙抹胸」、也有網友笑他的造型很像「錫箔紙烤肉」，紛紛要他把錫紙腹肌脫了。

經常直播跟粉絲聊天的劉宇寧，5月28日晚上舉辦了一場線上演唱會，很有誠意的演唱了21首歌曲，充滿科技感的直播間配上燈光效果，讓粉絲有看科幻片的感覺，吸引了超過6105萬的觀看量，一晚漲粉6.4萬人，還多次上微博熱搜。

劉宇寧常直播與粉絲互動。（翻攝自網路）劉宇寧常直播與粉絲互動。（翻攝自網路）

劉宇寧一直以寵粉著稱，常直播和粉絲互動，直爽的個性妙語如珠，總是逗得粉絲很開心。因為他主演的古裝劇《折腰》正在熱播，他在直播演唱會上特別穿上一件銀色金屬感的鎧甲，配合他在《折腰》中經常征戰沙場的「魏劭」一角，沒想到他乍看很像「錫紙腹肌」的鎧甲造型，一脫掉外套，卻引起網友的熱議，形容他像穿了一件「錫紙抹胸」。

劉宇寧笑說他的一件衣服換一條熱搜，錢都花在刀刃上，很值得。（翻攝自網路）劉宇寧笑說他的一件衣服換一條熱搜，錢都花在刀刃上，很值得。（翻攝自網路）

被網友說是「錫紙抹胸」，劉宇寧雖然糾正網友：「這是造型！」但一聽說「錫紙抹胸」上了熱搜，又忍不住說「錢就是要花在刀刃上！」然後拍打身上的錫紙抹胸叫好：「這錢花得多值！一件衣服換一條熱搜！」

劉宇寧自己都看不下身上這件錫紙抹胸，決定還是把外套穿起來。（翻攝自網路）劉宇寧自己都看不下身上這件錫紙抹胸，決定還是把外套穿起來。（翻攝自網路）

只是說完後自己也覺得看不下去，決定還是把外套穿起來，邊穿還邊說：「外套穿起來還好，沒那麼突兀。」沒想到竟有網友又插刀說他看起來像卡在桶裡，一場直播演唱會光是這件錫紙抹胸就製造了不少「笑］果。

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