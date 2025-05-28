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娛樂 最新消息

蔡依林熬夜嗨喊：小心肝啊！苦等6年喜極而泣 新歌強勢奪冠

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年發片，首波主打歌《Pleasure》今天午夜數位上線，天后在社群陪伴粉絲，不忘發文：「我也不太確定，為什麼要在這麼晚的時間首播這首歌，小心肝啊！Pleasure is all yours !」新歌上線一小時就火速登上KKBOX綜合新歌即時榜冠軍。

蔡依林的新專輯將在下月正式發行。（凌時差提供）蔡依林的新專輯將在下月正式發行。（凌時差提供）

Jolin透過歡快的新歌《Pleasure》揭開專輯的序幕，她化身愉悅之母，在歌中高唱「Call me Mommy」，她親自參與了詞曲，攜手《怪美的》、《腦公》作曲人 Richard Craker、殿堂級音樂人Ross Golan等人共同創作。

蔡依林推出全新單曲《Pleasure》。（凌時差提供）蔡依林推出全新單曲《Pleasure》。（凌時差提供）

起初《Pleasure》只是專輯裡一段過場旋律，而天后越聽越中意，才將它發展成一首歌，可是Demo擱置了兩年，始終覺得缺少一個段落，她不斷嘗試新的旋律尋找靈感，直到拼上最後一塊拼圖，才放下心中大石頭，瞬間喜極而泣：「我終於有主打歌了。」

此外，Jolin為了「Pleasure」打造的官網也有更新，包括增加會員卡，留言板可以寫信給Jolin，持續解鎖新功能。全新專輯將在下月發行

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