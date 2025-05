蔡依林熬夜嗨喊：小心肝啊！苦等6年喜極而泣 新歌強勢奪冠

〔記者陽昕翰/台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年發片,首波主打歌《Pleasure》今天午夜數位上線,天后在社群陪伴粉絲,不忘發文:「我也不太確定,為什麼要在這麼晚的時間首播這首歌,小心肝啊!Pleasure is all yours !」新歌上線一小時就火速登上KKBOX綜合新歌即時榜冠軍。

蔡依林的新專輯將在下月正式發行。(凌時差提供)

Jolin透過歡快的新歌《Pleasure》揭開專輯的序幕,她化身愉悅之母,在歌中高唱「Call me Mommy」,她親自參與了詞曲,攜手《怪美的》、《腦公》作曲人 Richard Craker、殿堂級音樂人Ross Golan等人共同創作。

蔡依林推出全新單曲《Pleasure》。(凌時差提供)

起初《Pleasure》只是專輯裡一段過場旋律,而天后越聽越中意,才將它發展成一首歌,可是Demo擱置了兩年,始終覺得缺少一個段落,她不斷嘗試新的旋律尋找靈感,直到拼上最後一塊拼圖,才放下心中大石頭,瞬間喜極而泣:「我終於有主打歌了。」

此外,Jolin為了「Pleasure」打造的官網也有更新,包括增加會員卡,留言板可以寫信給Jolin,持續解鎖新功能。全新專輯將在下月發行。

