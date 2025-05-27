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娛樂 最新消息

楊小黎為「初戀男友」淚灑錄音室 同理《心之谷》主角心境

楊小黎（中）出席《心之谷》首映，和全場觀眾大合照。（甲上提供）楊小黎（中）出席《心之谷》首映，和全場觀眾大合照。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宮﨑駿浪漫經典動畫《心之谷》今（27）首映，擔綱中文配音的楊小黎化身文學少女「月島雯」，憶起當年13歲獻「聲」演繹青澀初戀的心境，笑認片中男主角天澤聖司就是她的初戀男友，更為了他一度淚灑錄音室。

楊小黎搶先開箱電影首週特典「初戀悸動版香氛海報」，輕輕摩擦海報上的聖司、胖貓阿月等畫面後，便會飄出療癒初戀香味，讓她直呼非常驚奇。

相關新聞：聖司越摸越香！《心之谷》香氛海報揭曉 限量4萬張恐掀瘋搶

《心之谷》結合青春愛情、動人音樂和奇幻等元素，楊小黎與吉卜力動畫緣分很深，12歲時曾為《魔女宅急便》的女主角琪琪配音，隔年13歲再度受邀為《心之谷》的女主角月島雯配音，也為《兒時的點點滴滴》獻聲。

她透露，當初為《魔女宅急便》配音時就相當緊張，自認當年的口條較為稚嫩，還有許多需要學習的地方，隔年為《心之谷》配音時，當時還沒談過戀愛的她，就要為一個情竇初開的初中少女配音，坦言要揣摩戀愛中的羞澀和初戀心境相當困難，不過由於女主角月島雯跟自己的年紀相近，都有渴望長大的想法。

楊小黎出席《心之谷》首映，化身文學少女「月島雯」。（甲上提供）楊小黎出席《心之谷》首映，化身文學少女「月島雯」。（甲上提供）

有場戲讓楊小黎入戲到淚灑錄音室，至今印象深刻，「那場哭戲因為覺得男主角天澤聖司跑得太快，自己永遠追不上，所以就哭了出來，我當時真的在錄音室爆哭，所以我很能夠同理這種心情。」

楊小黎感性表示，當配音到了電影尾聲，自己彷彿也跟著月島雯一樣「一夜長大」了，「所以我都說《心之谷》這部作品是我的初戀，聖司是我的初戀男友。」

談到理想型，楊小黎說：「我非常喜歡音樂，也特別喜歡會音樂的男孩子，我常說，希望未來的男友要會彈鋼琴，不然就是要會拉小提琴。」《心之谷》29日重返全台大銀幕。

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