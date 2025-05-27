大島優子結婚4年再當媽 曬小手萌翻眾人

大島優子（左）和林遣都近日迎接第二胎出生。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本夯團「AKB48」前一姊大島優子前年生下第一胎，時隔兩年，今（27）在官網再度公開喜訊，宣布和演員老公林遣都生下第二胎，生日、性別同樣未公開，相當保護孩子隱私。

大島優子曬出握住寶寶小手的照片萌翻眾人，表示已於日前平安生產，「感謝幫助我們的醫護團隊、支持的朋友與家人」，還說未來會好好與孩子們一起成長，請大家繼續溫暖守護。

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林遣都則同步透過官網發聲明，寫道：「家裡迎來新生命，母子均安。」透露每天都平靜和充滿感激的生活著，謝謝所有相關人士的幫助。

大島優子曬出握住寶寶小手的照片。（翻攝自IG）

日媒報導，大島優子即使身懷六甲，年初仍接演《ANTI HERO》、《GO HOME～警視廳身份不明人相談室》戲劇，完全沒讓人發現已懷孕。

大島優子和林遣都於2012年合作電影《黑金丑島君》擦出愛火，因個性互補，決定結婚，攜手共組家庭。

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