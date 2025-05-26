李佳穎懷孕2度大出血 迎子「媽媽模式」全開...二胎計畫曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」李佳穎歷經9次取卵、2次植入，懷孕初期兩度面臨大出血與長達兩個月的安胎住院，歷經了繁複的求子之路，終於在2024年底迎來兒子「又又」的出生，更於個人社群感性發文：「媽媽有你，初戀了！」問及是否有二胎的打算？她表示：「我跟老公都覺得，我們已經有一個全世界最棒的小孩了！所以目前沒有生二胎的打算。」

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

「媽媽模式」全開，李佳穎將生活重心從工作轉向家庭，把九成的時間投入育兒中。即便辛苦但她卻樂在其中，「我是一個耐受度200%的媽媽，對我而言，育兒再累，也不比工作累，就算前一晚沒睡好，只要看到孩子的笑容，疲憊就瞬間都治癒了。」

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從哄睡、陪玩到觀察寶寶的翻身與學爬，李佳穎親力親為參與又又的每個成長階段，也因此對育兒用品的選擇更是嚴格把關，她近來與品牌推出聯名落地式沙發嬰兒陪睡床，透露兒子「又又」的第一次翻身，也是在這張床上完成，「當時真的超級感動，讓我覺得育兒是人生最甜蜜的負擔，無論再怎麼累，一切的辛苦都是值得的。」她也表示：「嬰兒床會陪伴寶寶成長一段時間，所以一定要認真挑選。」

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

成為媽媽後的每一天，對李佳穎而言都是全新的學習，早在兒子又又出生前，她便開始準備各種育兒知識，從餵食、作息到陪伴，每個細節都不馬虎。其中她最重視的就是寶寶睡眠，她笑道：「一開始看了超多專家與媽媽分享，也設定很多睡眠儀式，但後來發現，真的要等孩子出生、一起生活，才能找到最適合彼此的方式。」她進一步分享：「像又又不太吃白噪音這套，反而更需要安靜的環境和我的陪伴。只要我在身旁，他摸著我的手就能安心入睡，加上我是親餵母乳的媽媽，所以一開始就希望找一張既能方便哺乳，又能一起陪睡的嬰兒床，我與品牌合作推出聯名落地式沙發嬰兒陪睡床的關鍵，就是因為它具有加長大空間，除了讓我親餵又又時，能舒適地躺在裡面，也能引導他練習自主入睡，真的是育嬰過渡期不可或缺的神隊友。」

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

因為寶寶睡眠時間長，為了良好的睡眠品質，李佳穎也分享建立新生兒規律作息的小秘訣：「我特別把落地式沙發嬰兒陪睡床放在客廳，當作又又白天的午睡小窩，這樣一來，他可以更好分辨日夜，自然調節作息，我也能在旁邊工作或做家事，隨時留意他的狀況。另外它的小屋頂設計，不只放在客廳看起來童趣療癒，對寶寶來說，睡覺時視覺遮蔽也更有安全感，就像專屬『秘密基地』一樣！」

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

李佳穎分享難忘的育兒時刻：「有天又又跟平常一樣在床上玩耍，玩一玩突然就看到他學會翻身，當下真的又驚又喜。」即便每天都與又又朝夕相處，她仍感嘆：「孩子真的長得很快。」從每天、每週、到每個月都都有非常明顯的成長跟變化，尤其進入6個月後，又又的情緒表達越來越豐富，為全家人帶來截然不同的氣氛與活力。這樣的轉變，也讓李佳穎對家人的情感有了新的體會。

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

李佳穎享受育兒生活，笑稱是「媽媽模式」全開。（DollBao逗寶提供）

李佳穎分享：「因為我爸跟公公原本都是比較沉默、嚴肅的長輩，沒想到升格當阿公後，竟然『返老還童』，除了會童言童語跟又又說話，也常陪著他在落地式沙發嬰兒陪睡床玩得不亦樂乎，那個畫面真的很可愛。現在他們退休，生活節奏慢下來，有了又又的陪伴，不只家裡變得熱鬧，更能感受到他們打從內心的快樂，我現在最期待又又第一個會叫的人是『阿公』，他們聽到一定會非常開心。」

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