「古裝男神」閉氣過度缺氧 一站起來瞬間昏厥失去意識

〔記者李紹綾／台北報導〕李蘭迪在古裝仙俠劇《星落凝成糖》因上錯花轎嫁給原本許配給雙胞胎姊姊的神君陳星旭。她以往都是扮演乖乖牌、隱忍的個性，此次是她首次嘗試古靈精怪又叛逆的角色。

李蘭迪（左）在《星落凝成糖》因花轎錯換，嫁給了陳星旭（右），兩人陰錯陽差下結為歡喜冤家。（八大電視提供）

由於故事偏向喜劇風格，李蘭迪坦言自己很不擅長，剛開始也很不能適應 ，她說：「開機前半個月每天回家都在哭。」她飾演的角色「夜曇」屬於情緒起伏很大的女生，笑說覺得這角色好聒躁，且要一直維持情緒高點，相對也特別累，拍攝空檔她會發呆讓自己休息，男主角陳星旭為此還幫她取了外號叫「木雞」。

請繼續往下閱讀...

李蘭迪在《星落凝成糖》因角色情緒高，拍攝空檔會發呆休息，陳星旭為此幫她取「木雞」外號。（八大電視提供）

李蘭迪、陳星旭劇中陰錯陽差下結為歡喜冤家，戲外兩人也很有緣份，是就讀同校的學長學妹關係。李蘭迪透露，學校武術老師曾誇讚陳星旭的打戲打得很好，還要學弟妹多多向他學習。拍攝《星落凝成糖》第一天，陳星旭就帶著李蘭迪一起舞劍，對戲過程中，李蘭迪難忘對方的貼心舉動，她說，陳星旭抱她時不會馬上放下，會先用腿墊一下撐著再扶好站穩，令人覺得非常安心。

陳星旭（右）在《星落凝成糖》為保護李蘭迪（左），因閉氣過度拍到昏倒。（八大電視提供）

「古裝男神」陳星旭劇中分飾四角，有脾氣火爆、風趣幽默，也有像花花公子或者神秘寡言的神君，曾經一天內扮演四個角色演出，過程中需要換三次頭套，改妝一次就要花費兩小時，讓陳星旭直言很崩潰，但這也帶給他演技上的考驗挑戰。李蘭迪則喜愛陳星旭詮釋其中幽默性格的「沒有情」角色，一身黑又酷的扮相令人著迷外，加上性格幽默而且「有錢只會給我花。」

陳星旭在《星落凝成糖》一人分飾四角，將每個人物特性都做區格。（八大電視提供）

陳星旭在《星落凝成糖》首次挑戰一人詮釋四角。（八大電視提供）

另外，有場戲陳星旭為了保護李蘭迪，竟拍到暈倒。劇情是他遭天雷暴擊，歷經一番激烈交戰受傷，沒想到自己因過度閉氣造成缺氧，一站起來瞬間昏厥失去意識，醒來後以為在作夢還沒開拍。陳星旭說，這是他第一次拍戲拍到昏倒。《星落凝成糖》27日起，每週一至週五晚間9點於八大戲劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法