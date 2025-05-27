（專訪）跳舞精靈解剖牛眼睛 曹晶晶找到超酷的夢想密碼

曹晶晶覺得演藝工作收入不穩定，只能當副業。（曹晶晶提供）

〔記者胡如虹／專訪〕你看過牛，有沒有看過牛的眼睛呢？就算你看過牛眼睛，也很少人有機會去解剖牛的眼睛，更沒有人因為解剖牛眼睛而確定人生志向。

「我小學2年級解剖過牛眼睛，覺得那個工作太適合我了，感覺很酷，從那時候我就決定了以後要當醫生。」從《未來少女》選秀比賽以「薄荷水晶」女團出道的曹晶晶，常常提起她的人生夢想是當「醫生」，只是沒想到她當醫生的夢想居然跟解剖牛眼睛有關。

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曹晶晶從小愛跳舞，曾參加《未來少女》選秀比賽。（記者胡如虹攝）

一隻牛眼睛讓一個小女孩決定了人生志向，這也是我聽過最酷的夢想故事。

曹晶晶最近才剛出了單曲《跳舞精靈》，青春洋溢的歌舞表演讓人眼一亮，但她5月才剛推出單曲， 6月就要赴美國南大州唸人類生物系了，準備按照美國的學制唸完4年大學再考醫學院。

曹晶晶６月就要赴美國唸大學了。（記者胡如虹攝）

不同於很多年輕藝人為了掌握得來不易的演藝機會，選擇放棄學業，曹晶晶卻在學業和演藝事業之間選擇了學業。她說唱歌、跳舞是她的興趣很好玩，可是收入很不穩定，尤其是以前待女團工作時間很長，拿到的錢很少，是活不下去的那一種，讓她覺得藝人或是網紅只能當副業，她還是想要一份穩定收入的工作，所以選擇把學業放第一位。

曹晶晶覺得學業比演藝事業重要。（記者胡如虹攝）

人生有了排序，就很好做安排。曹晶晶已經規畫上學的時候認真讀書，寒暑假再回來演藝圈做她有興趣的表演。她從15歲參加《未來少女》選秀比賽，早已學會時間管理，「因為我需要一邊表演一邊兼顧學業，有時候事情變得爆炸多，我就會利用很多瑣碎的時間來完成許多事情。例如在車上的交通時間拿來寫功課，在實驗室等待的時間用來學舞或練舞。」

曹晶晶說每次同學找她聚會都要一個月前先預約，所以後來同學都不找她了，她也沒有時間交男朋友。但比起交男朋友 跟同學玩樂，她更喜歡去醫院做義工、實習。前陣子她才跟一位骨科醫生實習一個禮拜，還進手術室觀摩過醫生怎麼開刀，看著病人的腿就在眼前進行手術，她直說感覺很酷，更確定自己要醫生的決心。

從舞台到開刀房，今年才17歲的曹晶晶盡情的揮灑青春，不讓青春留白。

曹晶晶（左）常跟經紀人白冰冰一起上節目。（曹晶晶提供）

問她進演藝圈這3年學到了些什麼？曹晶晶說想法變成熟很多，了解到有太多的事情無法控制，很多時候只能學習接受，還有學習如何跟人家磨合，達到雙贏的局面。因為參加過《未來少女》選秀比賽，也常上《超級冰冰show》錄影，看到一個節目的完成是許多人共同努力的成果，每一個幕後工作人員都很辛苦，都應該被尊重肯定。這些體驗都是學校課本裡沒有教的，她很珍惜在演藝圈的所見所聞。

曹晶晶（左）遺傳姑婆婆曹金鈴的舞蹈天份。（曹晶晶提供）

曹晶晶有舞蹈家姑婆婆曹金鈴的遺傳，跳起舞來有一種渾然天成的美感，有天份加上努力，還有堅定的夢想，讓我想起《牧羊少年奇幻之旅》這本書裡的經典名言： 「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

我相信「跳舞精靈」曹晶晶遲早會成為「熱舞醫生」，從裡到外，身體力行幫助更多人。

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