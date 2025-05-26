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二壘妹買包「匯款後遭封鎖」 慘虧3.6萬衝警局已太遲

二壘妹遭到網路詐騙。（翻攝自IG）二壘妹遭到網路詐騙。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅江宛庭2017年受邀擔任亞洲棒球比賽的開球嘉賓，誤把球丟到二壘，鬧出烏龍爆紅，被大批鄉民封為「二壘妹」，她也時常在社群平台分享自己的生活。今（26）日，她突在IG發文透露，自己日前在網上的代購賣場買一個3萬6千多元的包包，結果匯完款之後商家就立馬把她封鎖，才驚覺被詐騙，立即前往警局報案。

二壘妹匯款後遭到對方封鎖。（翻攝自IG）二壘妹匯款後遭到對方封鎖。（翻攝自IG）

二壘妹表示自己前幾天在IG的代購賣場的一個包包，不料匯款給對方後，卻遭到封鎖，她坦言：「過一小時之後才驚覺我好像被詐騙了ㄟ，手刀衝去警局報案，但是還是太遲了⋯」，並提醒粉絲現在詐騙層出不窮，大家在網路上買東西需小心謹慎。此外，二壘妹也在限時動態中發出與對方的聊天紀錄，對方要求先匯款才能刷卡，而二壘妹在匯款36790元給賣家後，卻直接被對方封鎖，令她無奈：「除非是熟悉的商家，不然匯款一律建議三思！」。

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