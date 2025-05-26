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娛樂 音樂

目睹閨蜜被情勒！陽帆愛女苦勸無用 心疼發聲了

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女ANGIE安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，第四首歌曲是專輯中最脆弱的孽戀抒情歌〈So if〉，靈感來自安吉身邊閨密的感情故事，看到好友在感情裡受傷，安吉透過歌曲呈現大家在面對愛情時的拉扯與心痛。

安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）

安吉表示，〈So if〉是混合兩位朋友的故事加上自己的體驗寫出來的一首歌，「當時我的好朋友們遇上很相似的情況，對方很喜歡批評她，情緒勒索她，忽冷忽熱的對待感情，對她們很不好，我看著她們哭好幾個月，卻一直沒辦法勇敢走出這段關係，當時我說什麼都沒用，所以才寫了這首歌。」

安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）

她透過創作想讓好友們知道放手很痛，同時也思考著：「那是愛嗎？還是愛本來就應該這麼痛？」她說：「我那時候常常在想，為什麼有些人走了，還是這麼影響我們的情緒？明明知道不適合，也知道自己受了傷，可是心裡還是有愛。於是就開始去寫，寫那種『放不下』的感覺，也寫那種在愛裡面自我懷疑的狀態。」

安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）安吉抒情創作〈So if〉明天數位上架。（索尼提供）

陽帆在創作過程中發現這不只是好友的故事，而是很多人都經歷過的情感歷程，明知道該放手，卻遲遲無法離開。於是她和製作人在編曲上選擇用最單純的方式，真實的弦樂和吉他，讓這首歌保有最赤裸的樣貌，呈現那些拉扯與心酸，是很多人不願面對的自己，安吉也表示，希望這首歌以讓每一位因愛受傷的女孩都可以對自己溫柔一點。

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