老婆遭詐騙！ 李興文報警被要求等待 震怒開砲：制度失能

李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人李興文昨（19日）在社群發文，透露妻子陳姝卉不幸成為詐騙集團受害者，資產遭騙走。他強調，這並非單純金錢損失，而是對家庭尊嚴與信任的踐踏，並嚴厲批評警方與政府在防制詐騙上的消極作為。

李興文指出，妻子平日一向謹慎，卻仍在對方設下的重重陷阱中受騙，從看似無害的「簡單認證」開始，一步步陷入圈套，他在貼文中寫道：「詐騙，已經不是單純的個人行為，而是赤裸裸的社會毒瘤！他們利用高科技、假訊息、假身分，設下重重陷阱，將人心與信任玩弄於股掌之間。」

針對報案後警方要求「等待」的處理態度，李興文質疑此舉等同放任資金流入境外、證據被銷毀，痛批「這種失能的制度，正是詐騙共犯結構能夠壯大的幫凶」，他強調，詐騙奪走的不只是財產，更動搖了家庭安穩與社會信任。

李興文。（翻攝自臉書）

李興文提出三大訴求，包括政府應立即採取嚴厲措施應對詐騙氾濫，並展現具體成效，社會需重建道德教育，讓民眾明白騙財就是毀掉未來，全民必須保持高度警覺，「一個小小的錯誤點擊、一個看似無害的操作，就可能引來家庭傾覆」。

李興文以嚴詞警告詐騙者：「不要以為得逞一時，就能永遠逍遙法外。天理昭昭，因果不昧。你們今天奪走的每一分錢，將來必須用百倍、千倍的痛苦去償還。報應或許來得遲，但絕不會缺席！」呼籲相關單位正視問題，避免更多家庭陷入相同困境。

